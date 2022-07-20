HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Reyhanlı saldırısının sanığı 'Uzak olduğu için' diyerek itiraf etti... İlk hedefte orası vardı!

Reyhanlı saldırısının sanığı 'Uzak olduğu için' diyerek itiraf etti... İlk hedefte orası vardı!

20.07.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı sanığı Memet Gezer'in ifadeleri ortaya çıktı. Sanık Gezer, Suriye rejimine bağlı askerlerin "Türkiye'den intikam almak için" Reyhanlı saldırısını planladıklarını, saldırıda kullanılan bomba düzeneğinin Suriye istihbarat elamanı tarafından telefonla patlatıldığını itiraf etti. Gezer ayrıca, ilk hedefin Ankara'daki Kocatepe Camii olduğunu da söyledi.

Reyhanlı saldırısının sanığı 'Uzak olduğu için' diyerek itiraf etti... İlk hedefte orası vardı!

Reyhanlı saldırısının sanığı Memed Gezer, El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem'in Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini aktardı. Saldırının planlanma ve gerçekleştirilmesini anlatan Gezer, Ankara Kocatepe Camii veya Konya'nın hedef alındığı, uzak olduğu için patlamanın Hatay Reyhanlı'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in talimat aldığını söylediği Memed Gezer, uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandığı ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Gezer, 'kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Temmuz'da tutuklandı. Memed Gezer'in, Türkiye'ye getirildikten sonra emniyete verdiği 30 sayfalık ifadeye ulaşıldı.

"TÜRKİYE'DEN İNTİKAM İÇİN TERÖR EYLEMİ YAPACAKLARINI ÖĞRENDİM"

Gezer, El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem ile Şubat 2013'te bir araya geldiğini, Melhem'in kendisine Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini aktardı. Türkiye'ye karşı terör eylemi gerçekleşeceğini bu şekilde öğrendiğini aktaran Memed Gezer, Türkiye'deki yetkililere iletmesi için bilgiyi bir arkadaşına verdiğini öne sürdü. Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi almak için Albay Melhem ile görüşmeye devam ettiğini belirten Gezer, Reyhanlı saldırısında kullanılan bombaları Suriye'den Hatay'a taşıyan, Yusuf Nazik ile tanıştığını bildirdi.

"SÜNNİ İNANCA SAHİP BİR ŞEHİR ARADILAR"

Gezer, El Muhaberat subayı Muhammed Ali'yle birlikte bir kafeye giderek Reyhanlı saldırısında kullanılan kamyonet ile bombaların konulduğu depoyu kiralayan 'Şıh' kod adlı Nasır Eskiocak ile buluştuklarını anlattı. Gezer, "Bir gün sonra kafeteryada 'Hacı' kod adlı Muhammed Ali, Nasır Eskiocak, Yusuf Nazik ve ben buluştuk. Hacı, 'Çıkın keşif yapın' dedi. Konya ve Ankara'ya keşif yapılması için hemfikir olundu. Konya'nın seçilmesinin sebebi, burasının Sünni inanca sahip dindar bir şehir olması. Burada yapılacak eylemin hükümeti düşüreceğini düşünmeleridir" diye konuştu.

KOCATEPE CAMİİ'NDE PATLATILMASI PLANLANDI, UZAK OLDUĞU İÇİN REYHANLI SEÇİLDİ

Türkiye'deki depolara taşınan patlayıcıların, cuma namazı sırasında Ankara'da Kocatepe Camii'nde patlatılmasını planladıklarını aktaran Gezer, "Muhammed Ali, 'Ankara kaç kilometre' dedi. Nasır Eskiocak, '700 kilometre' yanıtını verdi. 'Konya kaç kilometre?' diye sordu, '500 kilometre' cevabını verdi. Bunun üzerine 'Reyhanlı ve Cilvegöz kaç kilometre?' dedi. Nasır, '15 dakika' dedi. Hacı, 'Ankara ve Konya'yı iptal et, Reyhanlı veya Cilvegöz'e eylemi yap' dedi. Bu şekilde anlaştılar, bu olay patlamadan 5 gün önce pazartesi gerçekleşti. Cuma akşama doğru Suriye Semra sahilinde buluştuk. Nasır, 'Patlamayı haftaya cuma yapalım' dedi. Muhammed Ali, kabul etmeyerek gidip yapmasını söyledi. Nasır da bir balıkçı ile Meydancık köyüne döndü. Buradan Harbiye tarafına geçti. Saldırının yapıldığı gün Yusuf, ben, Muhammed Ali, Hıdır ve Abu Kerem ile Kesep Karakolu'nda bekliyorduk. Yusuf'a 'birinci ve ikinci araba' geçti diye telefon geldi. 25- 30 dakika sonra 'yemek hazır' diye tekrar telefon geldi ve Hıdır telefon ile araçları patlattı. Patlamayı Kesep Karakolundaki televizyondan takip ettik. Patlamadan sonra Yusuf ve Muhammed Ali birbirlerine sarıldılar. Yusuf, Mihraç Ural'ı arayarak 'Televizyonu aç' dedi" diye konuştu.

"YETKİLİLERE İLETTİM, SUÇSUZUM"

Gezer, Reyhanlı terör saldırısının planlamasının bütün aşamalarını ve bu süreçte kimlerin yer aldığını bütün detaylarıyla Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla yetkililere ilettiğini öne sürerek, patlamanın sorumlusu olmadığını, suçsuz olduğunu söyledi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 yaşındaki Rafet'ten acı haber geldi! 53 saat...9 yaşındaki Rafet'ten acı haber geldi! 53 saat...
'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş
Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı kocatepe saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.