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  4. Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

28.11.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki ünlü market zincirine giren bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Reyonda dolaşan fareyi gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

Mide bulandıran olay, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için markete giren bir vatandaş, suların bulunduğu bölümde bir fare gördü.

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Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden vatandaş, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. Sakarya Karaman kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.

(İHA)


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