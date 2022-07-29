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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Temmuz 2022 Perşembe reyting birincisi hangi yapım oldu? Reyting sonuçları listesi

29.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. Yaz sezonunda yayına başlayan dizileri takip eden televizyon izleyicileri bu yapımların ekrana erkan veda edip etmeyeceğini belirleyen en büyük etkenlerden biri olan reyting sonuçlarını araştırmayı sürdürüyor. Dün Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 28 Temmuz 2022 Perşembe akşamı reyting birincisi yapım...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Temmuz 2022 Perşembe reyting birincisi hangi yapım oldu? Reyting sonuçları listesi

Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 28 Temmuz Perşembe günü yaz dizileri, film ve programlar yayınlandı. Vatandaşlar internette "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?", "28 Temmuz 2022 Perşembe reyting birincisi hangi yapım oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye gibi yapımların ekrana geldiği 28 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları bilhassa takip ettikleri yaz dizilerinin ekrana erken veda etmesini istemeyen televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

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Reyting sonuçları, bilindiği üzere yaz dizilerinin yeni sezonda ekranda olup olmayacağı konusunda belirleyici.

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28 Temmuz 2022 Perşembe günü Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

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Reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, 2. sırada Star TV’de ekrana gelen Duy Beni, 3. sırada Show TV’de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye, 2. sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.

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MERAK EDENLER İÇİN: 27 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

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AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

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20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber üçüncülüğü ise Kara Tahta aldı.

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