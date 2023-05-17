Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Kraliçe, Kuruluş Osman 17 Mayıs reyting birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 17 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Mayıs 2023 günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 MAYIS AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Mayıs Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer aldı.

