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Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Kraliçe, Kuruluş Osman 17 Mayıs reyting birincisi!

17.05.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 17 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam ve Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Mayıs 2023 reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Kraliçe, Kuruluş Osman 17 Mayıs reyting birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 17 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Mayıs 2023 günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 MAYIS AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Mayıs Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer aldı.

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