11 Nisan 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Alparslan, Hakim gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi sonrası merak konusu oldu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim arasından hangi yapım birinci oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları ve detaylar haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın her Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen sevilen dizi ve yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti. 11 Nisan 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

11 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

11 Nisan Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

11 Nisan Pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

10 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

10 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları ise şu şekilde:

Total:

Survivor Yargı Teşkilat

AB: