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Reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim arasından hangi yapım birinci oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi

12.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Üç Kuruş, Alparslan, Hakim gibi başarılı yapımların 11 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim arasından hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim arasından hangi yapım birinci oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi

11 Nisan 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Alparslan, Hakim gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi sonrası merak konusu oldu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim arasından hangi yapım birinci oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları ve detaylar haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın her Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen sevilen dizi ve yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti. 11 Nisan 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

11 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

11 Nisan Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

11 Nisan Pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

10 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

10 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları ise şu şekilde:

Total:

  1. Survivor

  2. Yargı

  3. Teşkilat

AB:

  1. Yargı

  2. Teşkilat

  3. Survivor
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Yargı dizisi
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