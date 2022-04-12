11 Nisan 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Üç Kuruş, Alparslan, Hakim gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi sonrası merak konusu oldu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan, Hakim arasından hangi yapım birinci oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları ve detaylar haberimizde.
Haftanın her Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen sevilen dizi ve yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti. 11 Nisan 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
11 Nisan Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
11 Nisan Pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
10 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları ise şu şekilde:
Total:
Survivor
Yargı
AB:
Yargı
Teşkilat
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