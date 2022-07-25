HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rezidansta genç kadına işkence dehşeti! Mahkemede şok savunma: 'Cinsel organına bakmadık'

Rezidansta genç kadına işkence dehşeti! Mahkemede şok savunma: 'Cinsel organına bakmadık'

25.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp rezidansta işkence yapan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22), yargılanmasına başlandı. Sanıklar ilk duruşmada suçlamaları reddederken, duruşma sonrası Demet Aydın'ın avukatı Furkan Avcı, olay sonrası vekilinin intihara kalkıştığını açıkladı. Zanlılardan Tuba Demirci savunmasında, "Bakire olup, olmadığını kontrol etmek için cinsel organına bakmadık" dedi. İşte olayın detayları!

Rezidansta genç kadına işkence dehşeti! Mahkemede şok savunma: 'Cinsel organına bakmadık'

Dehşete düşüren olay, 8 Nisan'da Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'ı aradı. Murat Demirci, daha sonra Demet Aydın'ı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

7cf9f5c2c09ae77af6005549e6c63101

3 SANIĞA 41'ER YIL HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın’a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

fd92e15e38a6019e72705d921185bbad

'MÜŞTEKİ BANA KARŞI SAPLANTILIYDI'

Tutuklu Murat Demirci, mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Demirci, Sara Demir ile 2,5 yıldır nişanlı olduğu ve kafeyi de nişanlısı ile ortak işlettiklerini belirtti. Demet Aydın'ın kafede 10 gün çalıştığını belirten Demirci, "Bu 10 günlük süre içinde müştekiyi 2 kez evine bıraktım. Bir defasında Demet'i yalnız olarak evine bıraktım. Yalnız bıraktığımda Demet beni öpmüştü. Müşteki bana karşı saplantılıydı. İş yerimizde çalışmadan önce de saplantısı nedeniyle sürekli gelip, giderdi. Bu durumu müdürlerime söyledim ve müşteki işten çıkartıldı. Müşteki benimle ilişkisi olduğu konusunda sağda, solda dedikodular yapmış. Bu konuşmalar nişanlım Sara'nın kulağına gelmiş" dedi.

b371aaedaa3a0ba90809f72d3c69dec0

'TELEFONUNU ZORLA ALMADIK'

Bu nedenle nişanlısı Sara ile tartıştığını anlatan Demirci, "Sara ile tartıştık. Bunun üzerine nişanlıma, 'Müştekiyi arayayım, görüştüreyim' dedim, kabul etti. Müştekiyi aradım. Ramazan ayı olması nedeniyle evinde olabileceğini düşündüm. 'Evin boş mu?' diyerek mesaj attım. Akşam saatlerinde bana dönüş yaptı. Konuşmak amacıyla Tuğba ve Sara'yı da alarak müştekinin çalıştığı kafeye gittim" diye konuştu.

Murat Demirci, daha sonra Tuğba Demirci'nin kiraladığı eve gittiklerini, bir süre sonra kendisinin dışarıya çıkıp, site bahçesinde 40 dakika beklediğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Müşteki araca bindikten sonra koltuğa bağlanması gibi bir durum olmadı. Telefonunu da almadık. Evde de Demet'i bağlamadık. Diğer sanıklarla aramızda dövülmesi, saçlarının kesilmesi gibi bir konuşma geçmedi. Döndükten sonra müştekinin telefonunun evde kaldığını gördüm. Daha sonra da telefonu iade edildi. Telefonunu zorla almadık."
Sara Demir de nişanlısı ile Demet Aydın arasında ilişki olduğu yönünde dedikodu duyduğunu belirterek, çıkan kavgada müştekiyi iteklediğini söyledi. İfadelerinin çelişkili olduğunun hatırlatılması üzerine Demir, "Şimdiki beyanlarım doğrudur. Kesinlikle Demet'in bekaretini kontrol etmek amaçlı bir eylemde bulunmadık" dedi.

499118c05be4c633cdae53cc0a73d4a3

'MÜŞTEKİYE BEN DEĞİL, SARA VURDU'

Tuba Demirci de savunmasında, "Murat evde bizimle 1-2 dakika durduktan sonra aşağı indi. Koltukta oturmuş telefonum ile ilgileniyordum. Müşteki ve Sara'nın konuşmaları tartışmaya döndü. İkisi de birbirini iteklemeye başlayınca araya girdim. Olaylar sırasında müştekiye vurmadım. Sara eliyle ve tekme atarak vurdu. Bakire olup, olmadığını kontrol etmek için cinsel organına bakmadık" ifadelerini kullandı.

Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Rezidansta işkence gören Demet, intihara kalkışmış - Güvenlik - Konya - Merkez

'DEMET İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ'

Duruşmanın ardından Demet Aydın'ın avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu, gazetecilere konuştu. Avukat Avcı, Demet Aydın'ın işkence sonrası intihara kalkıştığını belirterek, "Demet, bayram öncesi teyzesine 'Bu hayatı daha fazla yaşamak istemiyorum' diyerek mesaj atmış. Daha sonra da kullandığı psikiyatri ilaçlarını içerek, intihara teşebbüs etti. Şu an Demet'in sağlık durumu iyi. Ancak sanıkların en ağır cezayı alması için uğraşacağız" dedi.

Merve Kaya'ya (27) da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla 37'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) geçen hafta tahliyesine karar verilmişti. Ancak sanıklar, Demet Aydın'a işkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmemişti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! Bir asker hain saldırıda şehit olduSon dakika: Acı haberi MSB duyurdu! Bir asker hain saldırıda şehit oldu
Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangınıManisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını
Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!

Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!

Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

İlginizi Çekebilir

Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey...

Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.