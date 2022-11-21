Rezidansta kalbinden bıçaklandı! Katil zanlısı genç kızdan şaşkına çeviren savunma: Ayağı takıldı, üzerine düştü

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Oğuzhan Çavuş'un feci şekilde ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta önceki gece meydana gelen olayda, Oğuzhan Çavuş kalbinden bıçaklanmış halde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili sevgilisi G.Y.Y. gözaltına alındı.

İki gencin 5 yıldır sevgili oldukları ve 6 aydır aynı evde birlikte yaşadıkları, Oğuzhan Çavuş'un su dağıtım şirketinde, G.Y.Y'nin ise yaz aylarında otellerde çalıştığı öğrenildi.

GENÇ KIZIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı genç kızın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; erkek arkadaşını çok sevdiğini ve olayda kastının olmadığını söyleyen G.Y., "Annemle Rusça konuştuğum için Oğuzhan kıskançlık krizine girdi. Tartışma sırasında beni darp etti. Elinde kesici bir alet vardı. Ben de mutfaktan ekmek bıçağını aldım.

"BIÇAĞIN ÜZERİNE DOĞRU DÜŞTÜ"

Bir anda üzerime doğru geldi. Sanırım ayağı yere takıldı ve elimdeki bıçağın üzerine doğru düştü" dedi.

Genç kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



