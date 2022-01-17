Rezidansta ölü bulunmuştu! Sedanur Şen’in annesinden yürek yakan sözler: Kızınız bana emanet dedi...

Maltepe’de geçtiğimiz eylül ayında bir rezidansta Sedanur Şen’in hayatını kaybetmesine ilişkin sanık Serdar Yazıcı'nın yargılanması başladı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serdar Yazıcı getirildi. Duruşmada maktul Sedanur Şen’in annesi Sevinç Şen ve babası İbrahim Şen ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Serdar Yazıcı, maktulle yaklaşık bir haftadır tanıştığını, maktulün kendisine uyuşturucu tedavisi gördüğünden bahsetmediğini öne sürdü. Bir arkadaşı aracılığıyla Sedanur Şen’le tanıştığını belirten Yazıcı, "1 hafta mesajlaştık, sonra buluştuğumuzda başımıza bu geldi" dedi.

"KALKTIĞIMDA ÖLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Buluştukları gün Sedanur Şen’i önce hastaneye götürdüğünü, anne Sevinç Şen’in de hastanede olduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Annesi de arabaya bindi, onu eve bıraktım. Sedanur’la birlikte Avrupa Yakası’na geçtik, onun benimle geleceğini sanıyordum. Bir arkadaşını görmesi gerektiğini söyledi. Benim yanımdan ayrıldı. Ben onu arkadaşının evine bıraktım. Başka arkadaşlarımın yanına gittim. Saat gece 03.00 sıralarında Anadolu Yakası’na dönecektim. Maktul bana mesaj atarak onu almamı istedi. Ben de bıraktığım yere gidip aldım"

Maktulün Taksim civarından kendisine uyuşturucu almayı teklif ettiğini, maktule uyuşturucu alması için 550 lira verdiğini kaydeden Yazıcı, "Kimden aldığını görmemiştim. Kahveye uyuşturucu koyduk ve kahveyle beraber içtik. Kalktığımda maktulün ölü olduğunu gördüm. Otel görevlilerine haber verdim. Ben çantamda metanfetamin olduğunu dahi bilmiyordum. Uyuşturucu kullanma düzeneklerinden bir tanesinin bana ait olduğunu diğerinin maktule ait olduğunu söylemiştim" ifadelerini kullandı.

"KIZINIZ BANA EMANET DEDİ BİR DAHA DA KIZIMI GÖRMEDİM"

Anne Sevinç Şen ise kızının uyuşturucu kullanması nedeniyle ayağından enfeksiyon kaptığını, bu nedenle günde 3 kez iğne tedavisi gördüğünü söyledi. Kızının antidepresan ilaçları kullandığını da kaydeden anne Şen, kızına uyuşturucu tedavisi nedeniyle çip takıldığını ve doktorun 15 gün boyunca kızından dışarı çıkmasını istemediğini belirtti.

Olay günü sanığın kızıyla hastanede buluştuğunu belirten anne Şen, "Arkadaşının kendisini alacağını söyledi. Ben de ‘İğneni kaçırma’ dedim. Akşam hastanede buluşmak üzere sözleştik. Biz akşam kızımla buluştuk, iğnesi yapıldı. ‘Anne bana izin ver karşıda bir arkadaşımla görüşeceğim son kez’ dedi. Ben izin vermedim. ‘Anne söz hiçbir şey yapmayacağım. Bir ayağımda terlik bir ayağımda spor ayakkabı ne yapacağım’ dedi. O şahısla arabaya bindi. Beni de evimin önüne bıraktılar. Ben çok endişelendim. Şahıs da bana 'kızınız bana emanet' dedi. Bir daha da kızımı görmedim" şeklinde konuştu.

İlaçlarını hatırlatmak için kızını sabah saatlerinde aradığında kızına ulaşamadığını kaydeden anne Şen, telefonu kimsenin açmadığını ve kızının ölüm haberini aldığını belirtti. Anne Şen, sanıktan şikayetçi oldu.

Baba İbrahim Şen olayları sonradan öğrendiğini, kızının uyuşturucu kullandığını bildiğini fakat olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olmadığını söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Olayın yaşandığı otelde çalışan T.G. de tanık sıfatıyla ifade verdi. T.G. çıkış saati gelmesine rağmen Serdar Yazıcı ve Sedanur Şen’in odasından çıkmadığını, kontrol için odaya gittiğinde sanık Yazıcı’nın "Abla arkadaşım uyanmıyor" dediğini ve içeri girdiğinde Sedanur Şen’in ölü olduğunu anladığını söyledi. Sanığın elindeki çantayı kendisine vermek için ısrar ettiğini iddia eden tanık T.G. çantayı kabul etmediğini ve sanığın da çantayı yere bırakarak tuvalete girdiğini söyledi. T.G. polis ekipleri çantayı açtığında çantanın içinin para dolu olduğunu ve bir de silah gördüğünü söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Taraf avukatlarının beyanının alınmasının ardından söz verilen sanık Yazıcı, "Ben ne için tutuklu kalacağım anlamış değilim. Tahliyemi isterim" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 9 Eylül 2021 günü saat 11.30 sıralarında Sedanur Şen’in bir rezidansın altıncı katındaki 40 numaralı odada öldüğünün ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. İddianamede sanık Serdar Yazıcı’nın uyuşturucu tedavisi gören Sedanur Şen’e uyuşturucu temin ederek ölümüne neden olduğu öne sürülüyor.

İddianamede Serdar Yazıcı’nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplamda 12 yıl 8 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DHA



