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Rıdvan Dilmen’in şikayetçi olduğu İbrahim Seten’e hapis talebi

24.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdaki ifadeleri nedeniyle şikayetçi olduğu gazeteci İbrahim Seten hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rıdvan Dilmen’in şikayetçi olduğu İbrahim Seten’e hapis talebi

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdaki ifadeleri nedeniyle şikayetçi olduğu gazeteci İbrahim Seten hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Seten’in ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabında ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklinde paylaşım yapan gazeteci İbrahim Seten hakkında avukatı aracılığıyla ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianamede hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Rıdvan Dilmen ‘müşteki’ İbrahim Seten ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Dilmen’in avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusunda, şüpheli Seten’in 12 Aralık 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunun belirtilerek şikayetçi olduğu kaydedildi.

İbrahim Seten ifadesinde Dilmen’in ‘şeytan’ lakabıyla tanındığı kaydedildi
Şüpheli İbrahim Seten’in iddianamede yer alan ifadesinde, paylaşım yapılan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, bahse konu paylaşımı yaptığını kabul ettiğini, Dilmen’in ‘şeytan’ lakabıyla tanındığını, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir mağlubiyeti sonrası 30 yıllık bir spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarını aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu söylediği anlatıldı.

Seten hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi
Süphelinin paylaşımının müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, paylaşımın ‘hakaret’ suçunu oluşturduğu, bu suçun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşmadığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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