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Rimel sürme derdine son! Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma' uygulaması oldu

24.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da, son zamanların popüler uygulamalarından kirpik kaldırma, göz çevresini güzelleştirmek isteyen kadınların yeni gözdesi haline geldiği belirtildi.

Rimel sürme derdine son! Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma' uygulaması oldu

Etkileyici gözlere sahip olmak ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek isteyen kadınların bu işlemleri tercih ettiği ifade edildi. Kadın tarafından son aylar da büyük bir ilgi ile kirpik lifting uygulamasının tercih edildiğini söyleyen Güzellik Uzmanı Güher İnci Tunç, “Kirpik lifting tamamen bir kirpin bakımıdır. Kirpik bakımı bitkisel kretinler ve bitkisel yağlar yükleyerek kıvrıklı rimelli bir görünüm sağlayarak kirpiğin bir ile 1,5 aylık bakımının yapılma işlemidir. Herkesin small, medium, large gibi kirpik boyutu var ve ona göre yamalar tercih edilir. Onalar yapamaya yapıştırıldıktan sonra kirpik 5 işlemden geçer, kişi eğer isterse bigment işlemi de yapılır ve gözün rimelli görünümünü sağlar. Kirpik liftin işleminden sonra kişi 1,5-2 ay kullanabilir. Kadınlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen bir işlem olan kirpik lifting ipek kirpiğe göre de daha fazla tercih edilir oldu. Çünkü ipek kirpik olduğu gibi kullanma zorluğu yok ve kendi kirpiğiniz olduğu için de yüz üstü yatabiliyor, rimel kullanabiliyorsunuz, elinizle gözünüzüm kaşıyabiliyorsunuz ve bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve 2 ay boyunca kıvrıklı bir rimelli bir görünüme sahip olunuyor” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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