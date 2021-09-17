Kafein etkisi! Kahve içmeyi bıraktığınızda saçlarınızdaki değişikliğe inanamayacaksınız

Günde bir bardak kahvenin sağlık açısından yararları olduğu da biliniyor. Bir fincan sabahları yataktan kalkmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabileceği ortaya çıktı. Kahveyi bıraktığınızda saç sağlığınız da bundan kötü etkilenebilir.

UZAMASI YAVAŞLAYABİLİR

Saçınızı daha hızlı uzatmaya çalışıyorsanız, günde bir fincan kahve buna yardımcı olabilir. Kafein, saç dökülmesine sebep olabilecek bir hormon olan dihidrotestosteronu (DHT hormonu) hedefler . Ayrıca saç hücrelerinin aktif büyüme aşamasındayken saça yardımcı olan daha organik bileşikler üretmesine yardımcı olur.

PARLAKLIĞINI KAYBEDEBİLİR

Sıklıkla banyo yapmak saçının canlı ve parlak görüntüsünün yok olmasına neden olabilir. Saç serumları ve kremlerle birlikte cansız saçları desteklemek mümkündür. Ancak bu çözümler genellikle geçici kurtuluş yolları sunar. Kahve tüketimi saçların bakımsız ve sağlıksız görüntüsünün yok olmasına yardımcı olur. Kafein kan dolaşımını arttırdığı için besinlerin saç köklerine iletilmesine yardımcı olarak saç tellerinizi doğal olarak parlak hale getirir.

DAHA KIRILGAN HALE GELEBİLİR

Kafeinin sadece uyku açma özelliği olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kahve kafa derisi için artan kan akışını engeller. Bu da saç köklerini güçlendirerek dökülmelerin önüne geçmesine yardımcı olur.

DAHA HACİMLİ BİR GÖRÜNTÜ KAZANDIRIR

Kafein içeren çoğu saç bakım ürünü sadece saçın daha dolgun görünmesini sağlarken, kahve içmek aslında kimyasalın saç köklerine ulaşmasına yardımcı olur. Kafein kan akışını iyileştirdiği için saçların daha dolgun görünmesini sağlar.

YUMUŞAKLIĞINI KAYBEDEBİLİR

Saçın yapısını aslında genetik özellikler belirler. Ancak günlük hayat pratikleri içinde yeme ve içme alışkanlıkları da saçın kalitesini değiştirir. Kafein saçı daha güçlü ve parlak hale getirmenin yanında saç dolaşıklıklarının da önüne geçer. Saç kökleri yeterli miktarda temel vitamin ve besin aldığında daha yumuşak hale gelir.



