Rio De Janeiro Belediye Başkanı Crivella, yolsuzluktan gözaltına alındı

Brezilya’nın Rio De Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, yolsuzluk davası kapsamında gözaltına alındı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin Belediye Başkanı Marcelo Crivella yolsuzluk iddiasıyla suçlandığı dava kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Rio de Janeiro Savcılık Ofisi ve federal polisin düzenlediği ortak bir operasyonla Başkan Crivella, iş adamları Rafael Alves, Adenor Goncalves dos Santos ve eski Polis Şefi Fernando Moraes gözaltına aldı.

Crivella ilk açıklamasında, siyasi zulüm kurbanı olduğunu iddia ederek, adaletin yerini bulacağını belirtti. Crivella’nın avukatı Alberto Sampaio ise yaptığı açıklamada, Crivella’nın karakola götürülürken pijamalarını değiştirmesine bile izin verilmediğini belirtti.

Eski senatör Eduardo Lopes ise Rio de Janeiro’daki evinde bulunamaması nedeni ile gözaltına alınamadı. Lopes’in Belem şehrine taşındığı bildirildi.

2018’de başlayan Hades Operasyonu kapsamında polis, rüşvetin merkezi olduğu iddiasıyla Rio de Janeiro belediye binasında da araştırma yaptı. Crivella’nın belediye başkanlığındaki görev süresinin bitimine 9 gün kala gözaltına alınmasının ardından Rio Şehir Konseyi Başkanı Jorge Felippe, geçici olarak belediye başkanlığı görevini devralacak.

