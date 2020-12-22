HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rio De Janeiro Belediye Başkanı Crivella, yolsuzluktan gözaltına alındı

Rio De Janeiro Belediye Başkanı Crivella, yolsuzluktan gözaltına alındı

22.12.2020 19:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Rio De Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, yolsuzluk davası kapsamında gözaltına alındı.Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin Belediye Başkanı Marcelo Crivella yolsuzluk iddiasıyla suçlandığı dava kapsamında gözaltına alındı.

Brezilya’nın Rio De Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, yolsuzluk davası kapsamında gözaltına alındı.
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin Belediye Başkanı Marcelo Crivella yolsuzluk iddiasıyla suçlandığı dava kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Rio de Janeiro Savcılık Ofisi ve federal polisin düzenlediği ortak bir operasyonla Başkan Crivella, iş adamları Rafael Alves, Adenor Goncalves dos Santos ve eski Polis Şefi Fernando Moraes gözaltına aldı.
Crivella ilk açıklamasında, siyasi zulüm kurbanı olduğunu iddia ederek, adaletin yerini bulacağını belirtti. Crivella’nın avukatı Alberto Sampaio ise yaptığı açıklamada, Crivella’nın karakola götürülürken pijamalarını değiştirmesine bile izin verilmediğini belirtti.
Eski senatör Eduardo Lopes ise Rio de Janeiro’daki evinde bulunamaması nedeni ile gözaltına alınamadı. Lopes’in Belem şehrine taşındığı bildirildi.
2018’de başlayan Hades Operasyonu kapsamında polis, rüşvetin merkezi olduğu iddiasıyla Rio de Janeiro belediye binasında da araştırma yaptı. Crivella’nın belediye başkanlığındaki görev süresinin bitimine 9 gün kala gözaltına alınmasının ardından Rio Şehir Konseyi Başkanı Jorge Felippe, geçici olarak belediye başkanlığı görevini devralacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbeBursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
22 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!22 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Elektrik kesintisi listesi 23 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.