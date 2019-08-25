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Rip akıntısına kapılan 4 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 19:37 | Son Güncelleme

Ordu’da rip akıntısına kapılan 4 kişi cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan mavi bayraklı halk plajında rip akıntısına kapılan 4 kişi Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rip akıntısına kapılan 4 kişi kurtarıldı

Ordu’da rip akıntısına kapılan 4 kişi cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan mavi bayraklı halk plajında rip akıntısına kapılan 4 kişi Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri tarafından kurtarıldı. Serinlemek ve eğlenmek amacıyla denize giren 2’si çocuk dört kişi bir süre sonra rip akıntısının etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Hızla olay yerine ulaşan OSKEM ekipleri ilk müdahalenin ardından vatandaşları sağlık ekibine teslim etti. Vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Rip akıntısına kapılan kişilerin kurtarıldığı anlar plajda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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