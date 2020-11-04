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Riskli yapı analizi için nereye başvurulmalı? Uzmanlar İstanbul depremi için uyarıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

İstanbul'un bazı noktalarında da hissedilen İzmir depremi, binaların risk taşıyıp taşımadığını bir kez daha gündeme getirdi. Olası İstanbul depremi nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların herhangi bir şüphe durumunda binalarını kontrol ettirmeleri gerektiğini söyleyerek bodrum katındaki kolon ve kirişlerin kontrol edilmesi gerektiğini önerdi. Riskli bir durumla karşılaşıldığında ise DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine başvurulması isteniyor.

Riskli yapı analizi için nereye başvurulmalı? Uzmanlar İstanbul depremi için uyarıyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, “Binanın yaşı, kaç yıllık olduğu çok önemli. Özellikle 99 depremini görmüş binalarda daha sık hasar görülebilir. Özellikle binanın taşıyıcı sistemi kolon, kiriş çok kritik yapılar. Buralarda hasar meydana gelip gelmediğine bakmak lazım. Sadece deprem nedeniyle değil, binanın eskimesinden dolayı da hasar meydana gelebilir” dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI VE RİSKLİ YAPI ANALİZİ YAPTIRMAK ÖNEMLİ

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Mustafa Koçak, binada hasar olduğu düşünülüyorsa yapılması gerekenleri şöyle anlattı;

“Dairelerde boya, badana gibi çalışmalar olduğu için hasarlar çok fazla belli olmayabiliyor. Bunun için binalardaki bodrum katlardaki kolon ve kirişlere bakmak gerekiyor. Eski binalarda pas payı dediğimiz yerlerde dökülmeler meydana geliyor ve demirler ortaya çıkıyor. Bu demirlerin paslanma durumuna, incelmesine bakılabilir. Kolon ve kirişlerdeki çatlakların kontrol edilmesi gerekir. Şüphelenilen bir durum söz konusu ise DASK tarafından hasar tespit çalışması yapılması istenebilir. Eğer çok daha fazla endişesi varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılabilir. İki çeşit tespit çalışması var. Bunlardan ilki hasar tespit çalışması. Hasar tespiti DASK tarafından yapılan ve özellikle deprem kaynaklı hasarların incelenmesidir. Binanın az, orta veya ağır hasarlı olup olmadığın tespit edilir. Riskli yapı tespiti ise daha kapsamlıdır. Özellikle bodrum kattaki kolon ve kirişlerdeki demirler ortaya çıktıysa, beton elinizle tuttuğunuzda parçalanıyorsa riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor”

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DUVARDAKİ ÇATLAĞIN DERİNLİĞİNE BAKILMALI

Öte yandan DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin ilk olarak ‘çatlak ölçer’ ve yapıdaki donatı yerlerini tespit eden ‘paşometre’ ile ilk tespitlerini yapıldığını belirten Koçak, “Evdeki bir çatlak gördükleri zaman o çatlağın derinliğini ölçmeleri gerekir. Bir bıçak ya da çubuk yardımıyla o çatlağın ne kadar derinliğe ulaştığına bakılmalıdır. Eğer çatlakta uzun bir derinlik varsa yani 5-10 santim arasındaysa kolonun içerisine kadar gidebilir ve bu risk oluşturur. Bu tip durumlarda riskli yapı analizi yaptırmakta fayda var” diye konuştu.

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(DHA)


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