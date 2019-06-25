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Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 21:41 | Son Güncelleme

Ankara'da gerçekleştirilen düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi.

Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

Zeynep Yılmaz ile Rıza Kayaalp'in ikinci düğün töreni 27 Haziran'da Yozgat'ta yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Düğün töreni Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp

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