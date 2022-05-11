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RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İÇİN SON GÜNLER! Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı? Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak?

11.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi merakla araştırılıyor. Rize-Artvin Havalimanı ile ulaşımda büyük bir kolaylık sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının açılış tarihi ile ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. İşte Rize-Artvin Havalimanı hakkında merak edilenler ve açılış tarihi!

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İÇİN SON GÜNLER! Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı? Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak?

Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği Rize-Artvin Havalimanının açılış tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının açılış tarihi ile ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'na ilk iniş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; Cumartesi günü Rize-Artvin havalimanın açılışını yapacağız. Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır, bunlardan 2 tanesi bizdedir. Bu açılış töreninde Aliyev kardeşim de bizle birlikte olacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI AÇILDI MI?

5 yılda tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girecek.

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Artvin Rize
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