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Rize bayram namazı saat kaçta? Rize Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet Rize bayram namazı saati!

08.07.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Kurban Bayramı namazı saati, bayramdan önceki akşam saatlerini bayram namazı saatine göre kurmak isteyen birçok vatandaş tarafından sorgulanmakta. Rize Kurban Bayramı namazının saat bilgisini sorgulayan vatandaşlar için, Rize Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanetin açıkladığı Rize Bayram namazı saat bilgisi!

Rize bayram namazı saat kaçta? Rize Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet Rize bayram namazı saati!

Müslüman vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram öncesi vatandaşlar yaşadığı şehirlerdeki bayram namazı saatini sorgulamaya devam ediyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı için il il bayram namazı saatleri bilgisini verdi. İşte 2022 diyanete göre Rize bayram namazı saatleri…

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

RİZE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Rize bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, Rize'de saat 05:29'da kılınmaya başlayacak.

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Rize'de saat 05:29'da kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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