HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'de 44 daireli binada yıkılma tehlikesi! Ekipler tüm binayı tahliye etti

Rize'de 44 daireli binada yıkılma tehlikesi! Ekipler tüm binayı tahliye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 03:00 | Son Güncelleme

Rize'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde riskli olduğu tespit edilen binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi.

Vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
1/
Anahtar Kelimeler:
Rize tahliye

En Çok Okunan Haberler

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Lokanta ve restoranlara kısıtlama

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Lokanta ve restoranlara kısıtlama

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç kandili orucu için kaçta sahura kalkılacak?

Miraç kandili orucu için kaçta sahura kalkılacak?

Diğer Haberler
Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası harekete geçildi! 74 öğrenci Çorlu'da karantinaya alındı

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası 74 öğrenci karantinaya alındı

Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İşte koronavirüste dünya genelindeki son sayı

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.