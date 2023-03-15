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Rize'de dehşete düşüren olay... 'Trafik cezası' nedeniyle tartıştılar sonrası korkunç!

15.03.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Pazar ilçesinde iki arkadaşın trafik cezası tartışması kanlı bitti. İddiaya göre, arkadaşı S.K.'ya (36) ait otomobille dolaşan Eray Karadeniz (35), polis tarafından kesilen trafik cezası nedeniyle tartıştığı S.K. tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerine yeniden gelerek polise teslim olan S.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, olay sonrası sokakta yaşananlar da çevredeki bina sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rize'de dehşete düşüren olay... 'Trafik cezası' nedeniyle tartıştılar sonrası korkunç!

Dehşete düşüren olay, saat 17.00 sıralarında ilçenin Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan ilçeye gelen ve arkadaşı S.K.'ya ait otomobille dolaşan Eray Karadeniz'e, polis tarafından trafik cezası kesildi. Cezayı öğrenen S.K., sokak ortasında Eray Karadeniz ile tartışmaya başladı.

'TRAFİK CEZASI' NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada S.K., belinden çıkardığı tabanca ile Karadeniz'e 3 el ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yığılan Karadeniz ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Karadeniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yeniden gelerek polise teslim olan S.K. ise gözaltına alındı.

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OLAY SONRASI SOKAKTA YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay sonrası sokakta yaşananlar da çevredeki bina sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntülerde; kapısı açık aracın önünde vurulan Eray Karadeniz'in kanlar içerisinde yattığı, çevredeki bir kadının da yaşananlara bağırarak tepki gösterdiği, şüpheli S.K.'nın ise elindeki tabancayla olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı yer aldı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rize trafik cezası

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