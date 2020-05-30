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  4. Rize’de kadın cinayeti! Eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Rize’de kadın cinayeti! Eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 01:42 | Son Güncelleme

Rize’de eşiyle tartışan kadın kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Rize’de kadın cinayeti! Eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beldenin Yenimahalle Mahallesi'nde ikamet eden Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Çerman, eşi 52 yaşındaki Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Çerman ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu.

Rukiye Çerman’ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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