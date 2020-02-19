Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan döndü ve...

Dünyada 2 bin 11 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs tedirginliği Türkiye'ye sıçradı. Rize'de bir grup Tayland seyahati sonrası yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

