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Rize'de şaşkına çeviren olay! Kısmetini evine astığı pankartla arıyor: 'Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?'

02.05.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olayın adresi Rize İkizdere. Bir adam, eşi vefat edince yeniden evlenmek istedi. Birçok kişiyle görüşen adam, adaylar aklına yatmayınca gönlünün sultanını bulmak için son çare evine pankart astı. Pankartta ise "Rabbim kimsenin devranını bozmasın amin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" ifadeleri yer aldı.

Rize'de şaşkına çeviren olay! Kısmetini evine astığı pankartla arıyor: 'Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?'

65 yaşındaki adam eşini kaybedince evinde yapayalnız kaldı. Bir süre önce 'yeter' deyip gönlünün sultanını aramaya başladı. İkinci baharını yaşamak isteyen adam, cümle alem duysun diye duvara pankart astı.

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EVİN DUVARINA PANKART ASARAK KISMETİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Aradı, görüştü, tanıştı ama hiçbiri aklına yatmadı. Gönlünün sultanını bulmak için son çare pankart astı. Rize İkizdere'de yaşayan bir adam, eşi vefat edince yapayalnız kaldı. Evi perişan, onun hali ise haraptı. Kendine hayat arkadaşı arayan adam, eşe dosta haber verdi. Duymayan kalmasın diye de evin duvarına kocaman bir pankart astı. Pankartta "Rabbim kimsenin devranını bozmasın amin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" ifadeleri yer aldı. Kısmetini bekleyen adam, "Herkesten dua bekliyorum" dedi.

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"HANIM RAHMETLİ OLDU, EVİM PERİŞAN OLDU"

Pankartla ilgili olarak adam şunları ifade etti:

"Hanım evin direğidir. Ben şimdi bir hanım arıyorum. Ciddiysen gel. Burada benim hanıma araba vurdu. Rahmetli oldu. Evim perişan oldu. Hanım evin direğidir. Hanım gitti mi, çöktün kaldın. Ben tiyatro oynamıyorum. Aslında şuraya asmıştım onu buraya sonra jandarmaya şikayet oldu. Çok arayan oldu bizi. Özel numaralardan arıyorlar, açmıyorum onu."

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