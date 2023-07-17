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Rize'de vatandaşlar korku içinde! Geceleri 15 kişilik timle... 'Koşarak eve girip, kapıyı kapattım'

17.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de ayılar vatandaşların kabusu oldu. Derecik köyüne inen ayılar tarım mahsullerine ve arı kovanlarına zarar veriyor. Köylüler çareyi 15 kişilik timle, geceleri devriye gezip, ses fişekleri atmakta buldu. Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, köylülerin korku içinde yaşadığını belirtti. Köylülerden Hacer Fatıma Çelik ise "Bahçede bir hareketlilik gördüm. Ayı ile 15-20 saniye birbirimize baktık. Koşarak eve girip, kapıyı kapattım" dedi.

Rize'de vatandaşlar korku içinde! Geceleri 15 kişilik timle... 'Koşarak eve girip, kapıyı kapattım'

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında popülasyonunda artış gözlemlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Rize’nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar, doğal yaşam alanlarından indikleri Derecik köyünde, yiyecek arıyor. Ayılar, ekili tarım alanlarına ve özellikle arı kovanlarına zarar veriyor. Önlem alan köylüler, kurdukları 15 kişilik timle, belirledikleri noktalarda geceleri devriye gezip, av tüfekleriyle ses fişekleri atarak ayıları bölgeye yaklaştırmıyor.

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"5 DAKİKA AYININ GİTMESİNİ BEKLEDİM"

Ayı ile karşılaşma anını anlatan Hasan Şimşek, "Ayılar için toplanıp, devriye atıyoruz. Geçen eşim benden erik istedi. Ben de ağaca çıktım, erik topladım. Ağaçtan aşağıya inerken, dipte bana ulaşmak için çaba gösteren bir ayıyı gördüm. Eliyle ağacın dibinden yukarı doğru çıkmaya çalışıyordu. Ben de bağırınca biraz bekledi sonra da gitti. Ağaçta 5 dakika ayının gitmesini bekledim. Akşamları ayıları, sesle korkutarak geri gitmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

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"KÖYLÜLER KORKU İÇİNDE"

Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, köylülerin korku içinde yaşadığını belirterek "Dün burada bir kız çocuğu ayı ile karşılaştı. Korkup eve saklandı. Bizde arkadaşlarla bu bölgeye geldik. Ses fişekleri atıyoruz. Hayvanları insanların yaşam bölgesinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda köyümüzde bu tip ayı vakaları çoğalmaya başladı. Artık insanların yerleşim yerleri olan evlerine kadar gelemeye başladılar. Birkaç noktada böyle bizim gibi devriye gezen arkadaşlarımız var. İnşallah bu yabani hayvanlar bölgede uzaklaşır bizde rahata ederiz. Hepimiz tedirginiz. Köydeki her hane korkuyla yaşıyor" dedi.

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"15-20 SANİYE AYI İLE BİRBİRİMİZE BAKTIK"

Evinin bahçesinde ayı ile karşılaştığını anlatan Hacer Fatıma Çelik, "Amcamın evine gelmek için evden dışarı çıkıyordum. 15-20 adım yürüdüm. Bahçede bir hareketlilik gördüm. Ayı ile 15-20 saniye birbirimize baktık. Koşarak eve girip, kapıyı kapattım. Biz ne olursa olsun ava karşıyız, ama ayıların da buradan uzak kalması gerekli” diye konuştu.
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Devriye ekibinden Adem Külünkoğlu ise "Köyümüze son zamanlarda çok fazla yabani hayvan iniyor. Çay toplama zamanı geliyor. Bu tehlikeye karşı köylü olarak toplanıp, sabaha kadar dolaşıyoruz. Her grup bir taraftan dolanarak, sadece hayvanları kaçırmaya çalışıyor. Vurma gibi bir amacımız yok; ayılar köyümüzden uzaklaşsın yeter” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Rize ayı

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