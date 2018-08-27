Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

DHA'ya konuşan hayvanın ortaklarından Metin Yalçın, boğayı Rize açıklarında gördüklerini sonrasında ise gözden kaybettiklerini anlattı. Yalçın, "Bayramın ilk günüydü Rize’nin İyidere ilçesinde bulunduğumuz alanda saat 10.00 gibi kaybettik. İpinden kurtulup alandan kaçmış. 5 metre yüksekliğindeki duvardan atlayıp, dereden kaçtığını fark ettik. Aradık taradık ama bir sonuç elde edemedik. İlk gün ilçede, stadın oradan denize girdiğini görenler olmuş. Gittik, göremedik. İkinci gün denizde gördük ama sonra gözden kayboldu. Gemi gibi yüzüyordu. Sahil Güvenlik, aradı bulamadı. Denizde boğamızın olduğunu ilk başlarda kimseye inandıramadık. Sonra görüntüleri güvenlik güçleriyle paylaşıp ikna etmeye çalıştık. Bayramın 4’üncü günü, Sürmede balıkçılar denizde danayı görmüş, Sahil Güvenlik kurtarıp kıyaya çekmiş, bize haber verdiler. Biz de Sürmene’ye gittik. Balıkçıların demelerine göre kıyıdan baya bir açıkta boğayı fark etmişler. Kıyıya çekilen danamızı vinç yardımıyla yola çıkardık" dedi.

'BOĞA KOMANDO OLMAYA ADAY'

Boğanın denizde 3 gün kaldığını ve güçlü yapısıyla komando olmaya aday olduğunu ifade eden Yalçın, "Hayvanın hali bitkindi. Gerekli sağlık kontrollerini yaptırdık. Durumu şimdi iyi. Çok güçlü bir bünyesi olduğu için, o kadar tuzlu su yutmasına rağmen yine ayakta, hiçbir hamlığı yok. Yemini ve samanı sağlıklı bir şekilde yiyor. Boğada öyle bir yüzme özelliği var ki, onu biraz da yetiştirip ordumuza teslim etmemiz lazım. Tam komando olarak görev yapacak bir hayvan. Baya bir operasyonda başarı elde eder. 3 gün denizde kaldı, yüzmede dahi ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Boğamız komando olmaya aday. Görüntülerin haber olmasıyla boğa meşhur oldu. Arkadaşlar da inanmadı ‘Bir dana 3 gün denizde nasıl kalır?’ diyorlar. Öyle bir hızlı yüzüyor ki; ben bile şaşırdım. Hayvan şu an bir ortağımın ahırında ve gayet iyi. Sahil Güvenlik ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KESMEYE KİMSENİN GÖNLÜ RAZI GELMEZ'

Boğanın diğer sahibi Zekeriya Balık ise kaybolan boğa için uzun uğraşlar verdiklerini, hatta el feneriyle geceleri Rize- Trabzon arasındaki deniz kıyısında arama yaptıklarını dile getirdi. Boğayla ahırında ilgilenen ve sağlığının iyi olduğunu ifade deden Balık, şunları söyledi: