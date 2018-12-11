Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis tarafından vuruldu. Olayda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 2 koruma polisi de yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI



AA'nın aktardığına göre, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı. Saldırının bir tayin sorunu nedeniyle gerçekleştiği bilgisi de ajanslar tarafından geçildi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA



Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Bakan Soylu, "Şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Müdürümüz olay yerine gidiyor" dedi.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?



Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.

1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi



