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Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:35 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Valiliği bünyesinde organize edilen, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programına katıldı.Düzenlenen iftar programına Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber’in yanı sıra Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz, İl Genel Meclisi Başkanı İsmail Türüt, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, ilçe kaymakamları ve eşleri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.Vali Çeber program esnasında yapmış olduğu konuşmada, “Bugün burada üç önemli vesile ile bir araya geldik ve birlikte iftar yapacağız.

Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Valiliği bünyesinde organize edilen, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programına katıldı.
Düzenlenen iftar programına Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber’in yanı sıra Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz, İl Genel Meclisi Başkanı İsmail Türüt, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, ilçe kaymakamları ve eşleri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Vali Çeber program esnasında yapmış olduğu konuşmada, “Bugün burada üç önemli vesile ile bir araya geldik ve birlikte iftar yapacağız. Öncelikli olarak başımızın tacı kıymetli şehit aileleri ve yakınları burada bizlerle beraber. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimiz ve onların da yakınları bizlerle beraber, onlara aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu yıl jandarma teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü, kanun ordusu, kahraman jandarmamızın kıymetli mensupları burada bizlerle beraber. Buradan onların da 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından 1994 yılında Kars’ta yürütülmekte olan bir operasyonda gazi olan İsmail Kısır’a, Devlet Övünç Madalyası takdim edildi. Madalya töreni esnasında Vali Çeber, "Devletimizin en önemli madalyalarından bir tanesini almaya hak kazanan kardeşimiz gazi İsmail Kısır’a, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına bu madalyayı takdim etmek benim için gurur verici. Bu ödüle layık görülmesinden ötürü kendisini bir kez daha canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.
Madalya töreninin ardından Vali Çeber, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

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