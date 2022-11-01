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Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

01.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize ve Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

RİZE/ARTVİN (AA) - Rize'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin rakım üzerinde bulunan yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın etkili olduğu 1900 rakımdaki Ovit Tüneli bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ekipleri bölgede iş makineleriyle yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi.

Kar yağışının gün içerisinde zaman zaman etkili olması bekleniyor.

ARTVİN

Artvin'de gece yarısından itibaren etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı sebebiyle Şavşat'ta rakımı 1700 ile 2 bin 600 arasında değişen Sahara Milli Parkı, Arsiyan Yaylası, Maden köyü, Karcal Dağı ve Genya Tepesi, Macahel Vadisi'ndeki Camili Geçidi beyaza büründü.

Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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