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Rize'de Cumhur İttifakı adayı Rahmi Metin, kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

RİZE'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.

Rize'de Cumhur İttifakı adayı Rahmi Metin, kazandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.
2004 yılında AK Parti’den İl Genel Meclis üyesi seçilen ve o dönem İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Rahmi Metin, resmi olmayan sonuçlara göre Rize Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Rize Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Reşat Kasap yürütüyordu.
Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Çayeli, İkizdere, Derepazarı ve Fındıklı ilçelerinde seçimi kaybetti. Çayeli'nde MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi, Derepazarı'nda MHP adayı Selim Metin, İkizdere'de MHP adayı Hakan Karagöz ile Fındıklı'da Millet İttifakı adayı CHP'li Ercüment Çervatoğlu kazandı.
RAHMİ METİN KİMDİR?
Rahmi Metin, 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor'da görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapıyor. Metin, evli ve 4 çocuk babası.

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