HABER

Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü, eşi ve yeğeni yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sulak köyünde, 112 Acil Servis ekiplerini arayan Meryem Özdem, kendisi ve ailesinden bazı kişilerin yaralı olduğunu belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Osman Özdem'in ölü, eşi Meryem ve yeğeni Gülsüm Özdem'i ise yaralı buldu.

Yaralılar, Rize Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülsüm Özdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı Özdem'in ifadesinde, elektrik akımına kapıldıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde bulunan teleferik hattına giden enerji kablosunun açıkta olduğu belirlendi.

TEDAŞ ekipleri ise teleferik hattında elektrik kaçağı olduğunu tespit etti.

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Silifke'de, selde yollar çöktü (2)Silifke'de, selde yollar çöktü (2)
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, otizmli çocuklarla bir araya geldiÜlkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, otizmli çocuklarla bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fındıklı ölü Rize yaralı

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.