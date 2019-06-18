Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü, eşi ve yeğeni yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sulak köyünde, 112 Acil Servis ekiplerini arayan Meryem Özdem, kendisi ve ailesinden bazı kişilerin yaralı olduğunu belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Osman Özdem'in ölü, eşi Meryem ve yeğeni Gülsüm Özdem'i ise yaralı buldu.

Yaralılar, Rize Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülsüm Özdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı Özdem'in ifadesinde, elektrik akımına kapıldıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde bulunan teleferik hattına giden enerji kablosunun açıkta olduğu belirlendi.

TEDAŞ ekipleri ise teleferik hattında elektrik kaçağı olduğunu tespit etti.

