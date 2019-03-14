Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'de 3 gün önce siyasi parti bayrağı asmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Derepazarı Fıçıcılar Mahallesi'nde, 11 Mart'ta akıma kapılan Muhammet Çelik (22), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muhammet Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkmış, bu sırada akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.
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