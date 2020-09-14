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  4. Rize’de onardığı çatıda ayağı kayan işçi ölümden döndü

Rize’de onardığı çatıda ayağı kayan işçi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesinde onardığı çatıda ayağı kayan usta son anda ölümden döndü.Olay ilçeye bağlı Fırtına Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir inşaatta meyana geldi.

Rize’de onardığı çatıda ayağı kayan işçi ölümden döndü

Rize’nin Ardeşen ilçesinde onardığı çatıda ayağı kayan usta son anda ölümden döndü.
Olay ilçeye bağlı Fırtına Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir inşaatta meyana geldi. Onarmak için çıktığı çatıda ayağı kayan Halil İbrahim Özkan, bir anda dengesini kaybetti. Şans eseri çatıdan düşerken ayağı çatıya takılan ve aşağıya düşmekten kurtulan Özkan’ın bu sırada ayağı kırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsı merdiven ile bulunduğu yerden alırken, ambulansla ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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