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Rize'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Rize'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jemail Lakabadze (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen geçişinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile Beitchike (56) ve Makvela Lakabadze (54), Tamar Cebelidze (70) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beitchike Lakabadze ve Tamar Cebelidze kurtarılamadı.

Tedavisi süren diğer yaralılardan Makvela Lakabadze'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri, kazayı Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğuna bildirdi. İşlemlerin ardından cenazeler, ülkelerine götürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
aydınlatma direği Gürcistan otomobil trafik kazası

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