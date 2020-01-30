HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rizeli genç 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacına kulübe yaptı

Rizeli genç 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacına kulübe yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Güneysu ilçesine bağlı Küçükcami Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Kar, babasının 'Tehlikeli olur yapma' uyarısına rağmen, çürümeye başlayan yaşlı kiraz ağacına yaptığı ahşap kulübeyle hayalini gerçekleştirdi - Muhammet Kar: - "Bazı arkadaşlar çıkmaya korkuyor. Korkularını yenenleri çıkarıyoruz. Bazıları aşağıdan izliyor"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin Güneysu ilçesinde 8 metrelik kiraz ağacına yapılan kulübe görenleri hayrete düşürüyor.

İlçenin Küçükcami Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Kar, babasının "Tehlikeli olur, yapma" uyarısına rağmen, kiraz ağacının üzerine ahşap kulübe yaptı.

Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesindeki yaşlı kiraz ağacının çürümeye başlaması nedeniyle babası Ömer Kar'ın kendisinden kesmesini istediğini belirtti.

Babasına ağacın üzerine kulübe yapma hayalini anlatınca karşı çıktığını ifade eden Kar, şunları söyledi:

"Babam 'Tehlikeli olur yapma' uyarısında bulundu. İlk başta ağacı çürük yerlerini yukarıdan aşağı doğru kesmeye başladım. Sağlam yere geldikten sonra hayalimi gerçekleştirmek istedim. Önce kalas vurmaya başladım. Sonra arkadaşlarla birlikte üzerini kapattık, çatı koyduk ve ev ortaya çıktı. Küçüklükten gelen bir hayaldi. Daha öncede basit bir tane yapmıştım."

Kiraz ağacına yaptığı kulübenin yerden 8 metre yüksekte olduğunu vurgulayan Kar, "Boş kaldığım zamanlarda yapmaya çalıştım. Yaklaşık 1,5 ay sürdü. Arkadaşlarla burada akşamları sohbet ediyoruz, çay demliyoruz. Her akşam birkaç kişi buraya geliyor." diye konuştu.

- "Sallandığı için korkanlar çok oluyor"

Babasının kulübenin yüksekte olması nedeniyle endişelendiğini aktaran Kar, "Babam, benden daha ziyade arkadaşlarımdan biri gelince yüksekten düşerse vebali olduğu için çok korktu ama yendi korkusunu. Bizim, evi bu kadar sağlam yapacağımızı tahmin etmiyordu. Uzaktan gördü, henüz gelmedi. Geldiği zaman notunu verecek." şeklinde konuştu.

Manzarası nedeniyle ağaç kulübedeki sohbetin çok daha farklı olduğunu dile getiren Kar, "Bazı arkadaşlar çıkmaya korkuyor. Korkularını yenenleri çıkarıyoruz. Bazıları aşağıdan izliyor. Yardım ederek çıkardıklarımız oluyor. Sallandığı için korkanlar çok oluyor." ifadelerini kullandı.

Kar, yapımında yardım gördüklerini ve 8 metrekare genişliğindeki "ağaçkondu" için para harcamadıklarını vurgulayarak, ağaç eve Çaykur Rizespor taraftar grubu olan Meşemiçalar'dan etkilenerek "Meşemiça Seyir Terası" adını verdiklerini söyledi.

- "Yıllardır süren hayaliydi"

Kulübenin yapımına yardım eden Erkan Bostan, lise yıllarından itibaren arkadaş olduklarını kaydederek, "Yıllardır süren hayaliydi. Bu konuda sohbetlerimiz vardı. İlk etapta babasından izin alamıyordu. Ömer amcamızı da ikna etti ve yaptı. Çok arkadaşımızın evin yapımında emeği oldu, biz onun düşüncesini yardımlarımız ile gerçeğe çevirdik." dedi.

Osman Güler ise kulübenin buluşma noktasına dönüştüğünü, bazı arkadaşlarının rüzgardan sallanması nedeniyle korktuğunu ancak buraya çıktıktan sonra manzaranın ve arkadaşlık ortamının her şeyi unutturduğunu anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Bakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacakBakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağaç üstünde ev Rize

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

6 köpek ve 14 güvercini zehirlediler!

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken iddia: Virüsün ilacı şalgam suyu

Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: Virüsün ilacı şalgam suyu

1462 yıllık İstanbul depreminin izleri ortaya çıktı

1462 yıllık İstanbul depreminin izleri ortaya çıktı!

Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Eşinin dövdüğü kadın günlerce hastanede kaldı! Cani koca tutuklandı

Onu bu hale kocası getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.