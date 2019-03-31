HABER

Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı

Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halim Kazim Bekar 764, CHP adayı Şakir Bozak 330, MHP adayı Muhammet Sağlam 40 oy aldı.

-Bekar'ın özgeçmişi-

Halim Kazım Bekar, 1971 yılında Hemşin'de doğdu.

Tahsil hayatını Hemşin'de tamamladıktan sonra 1988 yılında ticarete atıldı. 22 yıllık ticaret hayatının ardından 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla kurucu İlçe Başkan Yardımcısı olarak siyasete adım attı. 6 yıl İlçe başkanlığı yaptıktan sonra, 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. 10 yıldır bu görevi yürüten Bekar, yeniden aday gösterildi.

Bekar, evli ve 4 çocuk babasıdır.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Edirne’de oy sayma işlemi başladıEdirne’de oy sayma işlemi başladı
Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandıTokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama

Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.