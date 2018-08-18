"Rızkımız acıdan çıkıyor"

HALİL FİDAN - Şanlıurfa'da ailesine destek olmak için 18 yıldır isot üretiminde çalışan Feride Polat, bu sayede beş çocuk büyütüyor.

Kentin simgelerinden isotun üretimini yapan Şanlıurfalı kadınlar, sıcak havaya ve biberin acısına aldırmadan aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde oluşturulan alanda biberi isota dönüştüren kadınlardan biri olan 42 yaşındaki Feride Polat da 18 yıldır ailesine destek olmak için mücadele ediyor.

Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle zor anlar yaşayan fedakar kadın, elle parçaladıkları ürünleri makineden geçirip örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Temizlediği biber miktarına göre yevmiye alan Polat, saat 06.00'da başladığı mesaisini 19.00'a kadar sürdürüyor.

Yaşları küçük olduğu için beraberinde getirdiği iki evladıyla işten fırsat buldukça ilgilenen 5 çocuk annesi Feride Polat'ın yükü, eşinin çalıştığı inşaattan düşerek engelli kalması üzerine daha da arttı.

Kalp hastası olmasına ve hayatın tüm zorluklarına rağmen hayata gülümseyen gözlerle bakan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırrın Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü ve küçüklüğünden itibaren ailesinden dolayı bu işin içinde olduğunu söyledi.