"Rızkımız acıdan çıkıyor"

HALİL FİDAN - Şanlıurfa'da ailesine destek olmak için 18 yıldır isot üretiminde çalışan Feride Polat, bu sayede beş çocuk büyütüyor.
Kentin simgelerinden isotun üretimini yapan Şanlıurfalı kadınlar, sıcak havaya ve biberin acısına aldırmadan aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde oluşturulan alanda biberi isota dönüştüren kadınlardan biri olan 42 yaşındaki Feride Polat da 18 yıldır ailesine destek olmak için mücadele ediyor.
Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle zor anlar yaşayan fedakar kadın, elle parçaladıkları ürünleri makineden geçirip örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Temizlediği biber miktarına göre yevmiye alan Polat, saat 06.00'da başladığı mesaisini 19.00'a kadar sürdürüyor.
Yaşları küçük olduğu için beraberinde getirdiği iki evladıyla işten fırsat buldukça ilgilenen 5 çocuk annesi Feride Polat'ın yükü, eşinin çalıştığı inşaattan düşerek engelli kalması üzerine daha da arttı.
Kalp hastası olmasına ve hayatın tüm zorluklarına rağmen hayata gülümseyen gözlerle bakan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırrın Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü ve küçüklüğünden itibaren ailesinden dolayı bu işin içinde olduğunu söyledi.
- "Eldivenlere rağmen ellerim yanıyor"
Eşinin 5 yıl önce iki kez çalıştığı inşaattan düştüğü için artık çalışamadığını anlatan Feride Polat, yılın üç ayı isot işinde çalışarak ailesine bakmaya gayret ettiğini vurguladı.
İsot ustası kadın, üç çocuğunu bu sayede okula gönderdiğini ifade ederek şöyle devam etti:
"Biber işinde çalışıp aile ekonomisine katkı sunuyorum. 5 çocuğum var, üçünü okula gönderiyorum. Buradan kazandığım parayla onların harçlığını çıkarıyorum ve başta ev kirası olmak üzere birçok ihtiyacımı gideriyorum. Saat 06.00 gibi işe geliyoruz, saat 19.00'da da eve dönüyoruz. Burada önce biberi temizliyoruz, sonra parçalıyoruz, makineye atıyoruz ve isot üreterek ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Havalar çok sıcak biber de acı, o yüzden eldiven kullanıyoruz. Eldivenlere rağmen ellerim yanıyor, yara oldu, kabuğu soyuldu. Mecbur olmasaydım çalışmazdım, evimiz kira, onu çıkarmaya çalışıyoruz."
- "İşimizi seviyoruz"
Temizlediği bibere göre günlük 30-40 lira kazandığını dile getiren Polat, "Çok şükür. İki küçük çocuğumu yanımda getiriyorum, fırsat buldukça onlarla ilgileniyorum. Eşimin beli sakat, ayağı aksıyor, hem eve hem çocuklara hem de işe yetişmek zor oluyor ama bir arada hepsini yapmaya gayret ediyorum."
Feride Polat, her şeye rağmen işini severek yaptığına ve çalışanlarla eğlenceli vakit geçirmeye çalıştıklarına işaret ederek amaçlarının en güzel isotu üretmek olduğunu anlattı.
İsotun kent için önemine dikkati çeken Polat, "İsot Urfa'nın olmazsa olmazı, bu yüzden en iyi isotu yapmak için çalışıyoruz. Çok uğraşırsan, emek verirsen lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Ne yapalım bizim rızkımız da bu acıdan çıkıyor, o yüzden işimizi seviyoruz." şeklinde konuştu.
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