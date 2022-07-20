HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Amazon'dan robot süpürgelerde büyük indirim!

Amazon'dan robot süpürgelerde büyük indirim!

20.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime Alışveriş Festivali üçüncü gününde de alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüz binlerce ürünün dev fırsatlarla satışa sunulduğu yılın en büyük etkinliğinde, robot süpürgelerde de büyük indirim başladı. Ev temizlemeye yeterince zaman ayıramıyor, hayatınıza işlevsellik katmak istiyorsanız imdadınıza yetişecek robot süpürgelere bir şans vermenizin vakti gelmiş demektir. Gelin, evinizin her zaman temiz kalmasına yardımcı olacak robot süpürgelere birlikte göz atalım!

Amazon'dan robot süpürgelerde büyük indirim!

Xiaomi robot süpürgeler

61tnQV5fG7L._AC_SL1500_

Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro, Siyah

Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro, Beyaz

Xiaomi Mi Robot Vakumlu Paspas - Mop 2

Xiaomi Mi Robot Süpürge Mop 2 Ultra

iRobot Süpürgeler

41-fGNA7grL._AC_

iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge, Koyu Gri

iRobot Roomba i3+ Akıllı Robot Süpürge, 1800 mAh, 3,18 kg, Gri

Irobot M6 Braava Jet Robot Paspas

Yeedi Robot Süpürgeler

71iPwVcUC5L._AC_SL1500_

Yeedi Vac Hybrid - Beyaz Robot Süpürge (Türkiye Garantili)

Yeedi Vac Max - Beyaz Robot Süpürge (Türkiye Garantili)

Yeedi Mop Station Akıllı Mop İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge, 2500PA Emiş Gücü, 3500 ml Su ve Atık Deposu

TCL ve Anker Robot Süpürgeler

71wXNm07jyL._AC_SL1500_

Tcl Sweeva2000 Robot Süpürge, Siyah

Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge, Çift Türbin ile 2x 2000Pa Çekim Gücü

**Henüz Prime üyesi değilseniz 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatmak; Prime ayrıcalıklarından ve Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

**


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Facebook'tan Afganistan kararı! Bazı hesaplar kapatıldıFacebook'tan Afganistan kararı! Bazı hesaplar kapatıldı
Kahreden kaza! O soruya kimse cevap veremediKahreden kaza! O soruya kimse cevap veremedi
İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
akıllı robot süpürge en iyi robot süpürge
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Güzelliği kadar stili de olay oluyor! Senden Daha Güzel'in Efsun karakterinin elbisesine alternatifler

Güzelliği kadar stili de olay oluyor! Senden Daha Güzel'in Efsun karakterinin elbisesine alternatifler

Yüz binlerce üründe dev indirim! Prime Alışveriş Festivali'nin kaçırmamanız gereken 10 ürünü

Yüz binlerce üründe dev indirim! Prime Alışveriş Festivali'nin kaçırmamanız gereken 10 ürünü

Hem kadınların hem erkeklerin gözdesi! Yazın kurtarıcısı çok sevilen şort modelleri

Hem kadınların hem erkeklerin gözdesi! Yazın kurtarıcısı çok sevilen şort modelleri

"Müziksiz spor yapamam" diyenlere müzik keyfini en yukarıya taşıyacak kulaklık önerileri

"Müziksiz spor yapamam" diyenlere müzik keyfini en yukarıya taşıyacak kulaklık önerileri

Yatak odanızı dizayn etmeden önce mutlaka görmelisiniz! Kullanışlı ve fonksiyonel geniş dolaplar

Yatak odanızı dizayn etmeden önce mutlaka görmelisiniz! Kullanışlı ve fonksiyonel geniş dolaplar

Tümünü Gör
Yatak odanızı dizayn etmeden önce mutlaka görmelisiniz! Kullanışlı ve fonksiyonel geniş dolaplar

Yatak odanızı dizayn etmeden önce mutlaka görmelisiniz! Kullanışlı ve fonksiyonel geniş dolaplar

Hassas cilde sahip bebeğiniz için cilt dostu ve dayanıklı bebek bezi çeşitleri

Hassas cilde sahip bebeğiniz için cilt dostu ve dayanıklı bebek bezi çeşitleri

Başucu kitabınız olacaklar! Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Başucu kitabınız olacaklar! Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

"Neden daha önce almadım?" diye hayıflanacağınız hayat kurtarıcı ürünler

"Neden daha önce almadım?" diye hayıflanacağınız hayat kurtarıcı ürünler

"Alacağım ütü çok işlevli ve uzun ömürlü olsun" diyenler buraya!

"Alacağım ütü çok işlevli ve uzun ömürlü olsun" diyenler buraya!

Dolabınızın kurtarıcı parçası olmaya aday kot şort modelleri

Dolabınızın kurtarıcı parçası olmaya aday kot şort modelleri

Tümünü Gör
Dolabınızın kurtarıcı parçası olmaya aday kot şort modelleri

Dolabınızın kurtarıcı parçası olmaya aday kot şort modelleri

Amazon'un en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali başladı!

Amazon'un en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali başladı!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenlere özel mutfaktaki alanınızı arttıracak yardımcı ürünler

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenlere özel mutfaktaki alanınızı arttıracak yardımcı ürünler

"Bu eve bir değişiklik lazım" diyorsanız doğru yerdesiniz! Evinize hava katacak ürünler

"Bu eve bir değişiklik lazım" diyorsanız doğru yerdesiniz! Evinize hava katacak ürünler

"Android'den vazgeçemem" diyenler için en iyi Android telefon modelleri

"Android'den vazgeçemem" diyenler için en iyi Android telefon modelleri

Stil sahibi olanların en beğendiği güneş gözlükleri! Gözlerinizi korurken stilinizi de tamamlayın!

Stil sahibi olanların en beğendiği güneş gözlükleri! Gözlerinizi korurken stilinizi de tamamlayın!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Güzelliği kadar stili de olay oluyor! Senden Daha Güzel'in Efsun karakterinin elbisesine alternatifler

Güzelliği kadar stili de olay oluyor! Senden Daha Güzel'in Efsun karakterinin elbisesine alternatifler

Yüz binlerce üründe dev indirim! Prime Alışveriş Festivali'nin kaçırmamanız gereken 10 ürünü

Yüz binlerce üründe dev indirim! Prime Alışveriş Festivali'nin kaçırmamanız gereken 10 ürünü

Hem kadınların hem erkeklerin gözdesi! Yazın kurtarıcısı çok sevilen şort modelleri

Hem kadınların hem erkeklerin gözdesi! Yazın kurtarıcısı çok sevilen şort modelleri

"Müziksiz spor yapamam" diyenlere müzik keyfini en yukarıya taşıyacak kulaklık önerileri

"Müziksiz spor yapamam" diyenlere müzik keyfini en yukarıya taşıyacak kulaklık önerileri

Yatak odanızı dizayn etmeden önce mutlaka görmelisiniz! Kullanışlı ve fonksiyonel geniş dolaplar

Yatak odanızı dizayn etmeden önce mutlaka görmelisiniz! Kullanışlı ve fonksiyonel geniş dolaplar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Facebook'tan Afganistan kararı! Bazı hesaplar kapatıldı

Facebook'tan Afganistan kararı! Bazı hesaplar kapatıldı

Apple'a bir dava şoku daha! Rekabeti baltalamakla suçlanıyor

Apple'a büyük şok!

Bulmaca gibi gelişme! Meta adlı bir şirket, Facebook iken adını değiştiren Meta'ya dava açıyor: Nedeni ise Meta

Bulmaca gibi gelişme! Meta, Meta'ya dava açıyor

Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram ne zaman düzelecek?

20 Temmuz Instagram çöktü mü?

Uzun yıllar kullanıp memnun kalacağınız en iyi buhar kazanlı ütü modelleri

"Alacağım ütü çok işlevli ve uzun ömürlü olsun" diyenler buraya!

Müziksiz asla spor yapamam diyenler için en iyi spor kulaklığı önerileri

"Müziksiz spor yapamam" diyenlere müzik keyfini en yukarıya taşıyacak kulaklık önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.