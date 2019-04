"Rock yıldızlarından İslam alimlerine fotoğraf yolculuğu"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - "Barışa Manevi Bir Yolculuk" adıyla İstanbul'daki ilk kişisel sergisini açan dünyaca ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı Peter Sanders, ziyaret ettiği ülke ve şehirlerde, İslam alimlerini fotoğraflarını çekerek mesleğini sürdürüyor.

Kariyerine 1960'lı yıllarda Bob Dylan, Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Doors ve The Who gibi rock müziğin yıldızlarını fotoğraflayarak başlayan Sanders, 1970'li yıllarda yaşadığı manevi arayışın ardından ziyaret ettiği Hindistan ve İslam coğrafyasından etkilenerek Müslüman oldu.

Türkiye'de de ilk kişisel sergisini açan Sanders, fotoğraf sevgisine ve yaşamına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte rock yıldızlarının fotoğrafını çektiğini, insanların Müslüman olmasına şaşırdığını belirterek, "İnsanlar, bunun çok büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyorlar. Benim jenerasyonum için rock yıldızları, zamanın şairleri gibiydi. Zamanla daha manevi şeylerle ilgilenmeye başladım. Bu yüzden farklı dinleri araştırmaya başladım. Fotoğraflarım da her zaman benim bu yolculuğumu takip etti." diye konuştu.