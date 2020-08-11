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'Rockefeller’in varisini yediler' iddiası! O kabile böyle görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

60 yıl önce Rockefeller Ailesi’nin varisini yediği düşünülen yamyam kabilesinin nefen kesen fotoğrafları, kabileye dair oldukça nadir görüntüler sunuyor.

'Rockefeller’in varisini yediler' iddiası! O kabile böyle görüntülendi

İlgi çekici ritüelleri ile tanınan Dani kabilesinde çekilen portreler, kabile üyelerini gösteriyor.

Vücudu gri ile boyalı kabile liderinin burnunda ise domuz kaburgasıdan bir aksesuar bulunuyor
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Kabile üyelerinin kökeni Endonezya’da Papua’ya dek uzanıyor
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Bir düşmanı öldürdükten sonra kabile üyeleri iki gün boyunca dans ediyor
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Kabile liderinin vücudunu boyadığı gümüş renkli boya, kül ve domuz yağı karışımından oluşuyor.

2.500 nüfuslu Dani kabilesi her yıl Ağustos ayında düzenlenen Baliem Festivali’nde diğer kabilelerle birlikte yer alarak savaş sahneleri canlandırıyor.

Az sayıda giysi giyen kabile üyeleri, Koteka denen bir tür penis kılıfı kullanıyor.

Kabile, akrabası ölen kadınların bir parmağını keserek kendini sakatlaması gibi gelenekleriyle de tanınıyor.

47 yaşındaki fotoğrafçı Roberto Pazzi, Endonezya’daki Bailem Vadisi’nde yaşayan kabileleri ziyaret ederek, ilgi çekici fotoğraflar yakaladı.

1938 yılunda keşfedilen kabile bugün yamyamlıkla tanınmasa da, hala dünyanın en korkutucu kabilelerinden biri.
Yazar Carl Hoffman, Michael Rockefeller’e olanları Savage Harvest kitabında ayrıntılarıyla anlatıyor. İnanışa göre o zamanlar 23 yaşında olan ve Amerika’daki en zengin insanlardan birinin oğlu olan Michael Rockefeller’ın katamaranı Yeni Gine sahilinde devrildi. Bu kaza konucu Yeni Gine’yi keşfeden Rockefeller, New York City’e götürülmek üzere adada hazine aramaya başladı.

Bugün kabile üyelerinin büyük çoğunluğu Protestan Hristiyan
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Dani liderinin neşeli ifadesi
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Kabile, kendilerine özgü ritüelleriyle biliniyor
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Kabilenin 1961’de Michael Rockefeller’in başını kestiğine inanılıyor
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Kabile üyeleri artık yalnızca merasimlerde domuz yiyor
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Hollandalılar ise kabileye özel bir ilgi gösterdi. Hollanda’da katı liderliği ile tanınan Max Lapre, beş seçkin kabile üyesinin vurulmasını emretti.

Gemisi devrilen Rockefeller kıyıya doğru yüzerken kaburgalarından mızrakla vuruldu. İddialara göre daha sonra başının arkasından vuruldu ve kabile kanibalistik ritüeline başladı.

Kabile üyeleri önce Michael’İn kafasını kesti, daha sonra boynundan sırtına doğru bir yarık oluşturdu ve en sonunda da bağırsaklarını çıkardı.

Kabile üyeleri ritüel sırasında Rockefeller’in bacaklarını ve kollarını ateşe attıktan sonra kömürleşmiş vücut parçalarını yedi. Yazar Carl Hoffman bu iddialar için “Eğer Michael’ı öldürmüşlerse, bu şekilde yapmışlardır” dedi.

Dani kabilesi kafataslarını yiyecekler için kase olarak kullanıyordu. Dani kabilesi için kafatası avcılığı 1990’larda sona erdi.

Kabile 1938’de Amerikalı bir kaşif tarafından keşfedildi
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Kabile, insan artıklarını hatıra olarak saklardı
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