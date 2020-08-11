'Rockefeller’in varisini yediler' iddiası! O kabile böyle görüntülendi

İlgi çekici ritüelleri ile tanınan Dani kabilesinde çekilen portreler, kabile üyelerini gösteriyor.

Vücudu gri ile boyalı kabile liderinin burnunda ise domuz kaburgasıdan bir aksesuar bulunuyor



Kabile üyelerinin kökeni Endonezya’da Papua’ya dek uzanıyor



Bir düşmanı öldürdükten sonra kabile üyeleri iki gün boyunca dans ediyor



Kabile liderinin vücudunu boyadığı gümüş renkli boya, kül ve domuz yağı karışımından oluşuyor.

2.500 nüfuslu Dani kabilesi her yıl Ağustos ayında düzenlenen Baliem Festivali’nde diğer kabilelerle birlikte yer alarak savaş sahneleri canlandırıyor.

Az sayıda giysi giyen kabile üyeleri, Koteka denen bir tür penis kılıfı kullanıyor.

Kabile, akrabası ölen kadınların bir parmağını keserek kendini sakatlaması gibi gelenekleriyle de tanınıyor.

47 yaşındaki fotoğrafçı Roberto Pazzi, Endonezya’daki Bailem Vadisi’nde yaşayan kabileleri ziyaret ederek, ilgi çekici fotoğraflar yakaladı.

1938 yılunda keşfedilen kabile bugün yamyamlıkla tanınmasa da, hala dünyanın en korkutucu kabilelerinden biri.

Yazar Carl Hoffman, Michael Rockefeller’e olanları Savage Harvest kitabında ayrıntılarıyla anlatıyor. İnanışa göre o zamanlar 23 yaşında olan ve Amerika’daki en zengin insanlardan birinin oğlu olan Michael Rockefeller’ın katamaranı Yeni Gine sahilinde devrildi. Bu kaza konucu Yeni Gine’yi keşfeden Rockefeller, New York City’e götürülmek üzere adada hazine aramaya başladı.