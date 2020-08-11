'Rockefeller’in varisini yediler' iddiası! O kabile böyle görüntülendi

İlgi çekici ritüelleri ile tanınan Dani kabilesinde çekilen portreler, kabile üyelerini gösteriyor.
Vücudu gri ile boyalı kabile liderinin burnunda ise domuz kaburgasıdan bir aksesuar bulunuyor
Kabile üyelerinin kökeni Endonezya’da Papua’ya dek uzanıyor
Bir düşmanı öldürdükten sonra kabile üyeleri iki gün boyunca dans ediyor
Kabile liderinin vücudunu boyadığı gümüş renkli boya, kül ve domuz yağı karışımından oluşuyor.
2.500 nüfuslu Dani kabilesi her yıl Ağustos ayında düzenlenen Baliem Festivali’nde diğer kabilelerle birlikte yer alarak savaş sahneleri canlandırıyor.
Az sayıda giysi giyen kabile üyeleri, Koteka denen bir tür penis kılıfı kullanıyor.
Kabile, akrabası ölen kadınların bir parmağını keserek kendini sakatlaması gibi gelenekleriyle de tanınıyor.
47 yaşındaki fotoğrafçı Roberto Pazzi, Endonezya’daki Bailem Vadisi’nde yaşayan kabileleri ziyaret ederek, ilgi çekici fotoğraflar yakaladı.
1938 yılunda keşfedilen kabile bugün yamyamlıkla tanınmasa da, hala dünyanın en korkutucu kabilelerinden biri.
Yazar Carl Hoffman, Michael Rockefeller’e olanları Savage Harvest kitabında ayrıntılarıyla anlatıyor. İnanışa göre o zamanlar 23 yaşında olan ve Amerika’daki en zengin insanlardan birinin oğlu olan Michael Rockefeller’ın katamaranı Yeni Gine sahilinde devrildi. Bu kaza konucu Yeni Gine’yi keşfeden Rockefeller, New York City’e götürülmek üzere adada hazine aramaya başladı.
Bugün kabile üyelerinin büyük çoğunluğu Protestan Hristiyan
Dani liderinin neşeli ifadesi
Kabile, kendilerine özgü ritüelleriyle biliniyor
Kabilenin 1961’de Michael Rockefeller’in başını kestiğine inanılıyor
Kabile üyeleri artık yalnızca merasimlerde domuz yiyor
Hollandalılar ise kabileye özel bir ilgi gösterdi. Hollanda’da katı liderliği ile tanınan Max Lapre, beş seçkin kabile üyesinin vurulmasını emretti.
Gemisi devrilen Rockefeller kıyıya doğru yüzerken kaburgalarından mızrakla vuruldu. İddialara göre daha sonra başının arkasından vuruldu ve kabile kanibalistik ritüeline başladı.
Kabile üyeleri önce Michael’İn kafasını kesti, daha sonra boynundan sırtına doğru bir yarık oluşturdu ve en sonunda da bağırsaklarını çıkardı.
Kabile üyeleri ritüel sırasında Rockefeller’in bacaklarını ve kollarını ateşe attıktan sonra kömürleşmiş vücut parçalarını yedi. Yazar Carl Hoffman bu iddialar için “Eğer Michael’ı öldürmüşlerse, bu şekilde yapmışlardır” dedi.
Dani kabilesi kafataslarını yiyecekler için kase olarak kullanıyordu. Dani kabilesi için kafatası avcılığı 1990’larda sona erdi.
Kabile 1938’de Amerikalı bir kaşif tarafından keşfedildi
Kabile, insan artıklarını hatıra olarak saklardı