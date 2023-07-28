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Rodos'taki orman yangınını görüntüleyen Türk gazetecilere bıçaklı saldırı! Küfürler yağdırırken aracın bagajına koştu ve...

28.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Rodos adasında geçtiğimiz haftadan beri devam eden orman yangınlarını görüntülemeye giden Türk gazeteciler bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın arabanın bagajından bıçağı alıp Türk gazetecilerin üzerine hamle yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Rodos'taki orman yangınını görüntüleyen Türk gazetecilere bıçaklı saldırı! Küfürler yağdırırken aracın bagajına koştu ve...

Komşu Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınları henüz söndürülemedi. Türkiye de Yunanistan'a orman yangınlarının söndürülmesi için yardım eli uzatmış, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis teşekkür etmişti. Ancak bölgede Türk gazetecilere yapılan saldırı tepkilere neden oldu.

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YANGINDA SON DURUMU TAKİP EDİYORLARDI

Orman yangınlarındaki son durumu aktarmak üzere giden Haber Global ekibinden muhabir Mehmet Altunışık ve kameraman Kaan Ülker bıçaklı saldırganın hedefi oldu.

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ARAÇTAN BIÇAK ÇIKARIP HAMLE YAPTI

Otomobilleriyle ekibe yaklaşan kişiler önce çekim yapılmasını engellemeye çalıştı, küfürler yağdırdı. Bu sırada saldırganlardan biri aracına koştu.

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Saldırgan aracın bagajından çıkardığı bıçağı Haber Global ekibine sallayarak dehşet saçtı. Ortalığın karıştığı anlar kameralara yansıdı. Altunışık ve Ülker saldırıyı yara almadan atlattı. Ekibin aracında ve kamerasında ise hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Rodos

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