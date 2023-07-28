Rodos'taki orman yangınını görüntüleyen Türk gazetecilere bıçaklı saldırı! Küfürler yağdırırken aracın bagajına koştu ve...

Komşu Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınları henüz söndürülemedi. Türkiye de Yunanistan'a orman yangınlarının söndürülmesi için yardım eli uzatmış, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis teşekkür etmişti. Ancak bölgede Türk gazetecilere yapılan saldırı tepkilere neden oldu.

YANGINDA SON DURUMU TAKİP EDİYORLARDI

Orman yangınlarındaki son durumu aktarmak üzere giden Haber Global ekibinden muhabir Mehmet Altunışık ve kameraman Kaan Ülker bıçaklı saldırganın hedefi oldu.

ARAÇTAN BIÇAK ÇIKARIP HAMLE YAPTI

Otomobilleriyle ekibe yaklaşan kişiler önce çekim yapılmasını engellemeye çalıştı, küfürler yağdırdı. Bu sırada saldırganlardan biri aracına koştu.

Saldırgan aracın bagajından çıkardığı bıçağı Haber Global ekibine sallayarak dehşet saçtı. Ortalığın karıştığı anlar kameralara yansıdı. Altunışık ve Ülker saldırıyı yara almadan atlattı. Ekibin aracında ve kamerasında ise hasar oluştu.