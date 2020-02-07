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Rog Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition modelini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Asus, yeni beyaz tasarıma sahip ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition modelini duyurdu.

Rog Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition modelini tanıttı

Beyaz tasarıma sahip bir sistem toplamak isteyenlerin dikkatini çeken ekran kartı, Auto-Extreme Teknolojisi, Axial-tech fan tasarımı ve alüminyum arka plaka gibi ROG serisine ait tüm üst düzey bileşenleri bünyesinde barındırıyor.

ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition’ın inanılmaz performansı, beyaz tasarımı ile birleşerek birinci sınıf oyun deneyimi yaşamak isteyenlere yeni bir bakış sunuyor.

AUTO-EXTREME TEKNOLOJİSİ

Auto-Extreme teknolojisi, endüstride yeni standartlar belirleyen ve tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci. Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI TASARIM

GeForce RTX 2080 SUPER White Edition, geliştirilmiş termal performans  için 2.7” genişliğinde büyük bir soğutucuya sahip. Ayrıca, bu grafik kartı için özel olarak beyaz renkte üretilen bir Axial-tech fanlar, tüm kanat dizisi boyunca havayı verimli bir şekilde yapraklara iletiyor. Ekran kartının gelişmiş soğutma çözümü, sıcaklık değerlerini sabit tutarak stabil bir performans sunuyor ve NVIDIA’nın en üst düzey GPU’sunun daha yüksek frekans değerlerine ulaşabilmesini sağlıyor.

ASUS AURA SYNC

GeForce RTX 2080 SUPER White Edition’ın mat beyaz yüzeyi, kasadaki RGB ortam aydınlatmasının rengiyle buluştuğunda oldukça çekici bir şekilde parıldıyor. Kartın ön kasası ve arka plakası üzerindeki RGB aydınlatmalar, ASUS Aura Sync yazılımı sayesinde kolaylıkla kişiselleştirilebiliyor. Aydınlatma, çok sayıda desen ve statik renk seçeneğine ek olarak, müzikle senkronize edilebiliyor veya sıcaklığa göre renk değiştirebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Rog Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition

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