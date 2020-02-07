Rog Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition modelini tanıttı

Beyaz tasarıma sahip bir sistem toplamak isteyenlerin dikkatini çeken ekran kartı, Auto-Extreme Teknolojisi, Axial-tech fan tasarımı ve alüminyum arka plaka gibi ROG serisine ait tüm üst düzey bileşenleri bünyesinde barındırıyor.

ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition’ın inanılmaz performansı, beyaz tasarımı ile birleşerek birinci sınıf oyun deneyimi yaşamak isteyenlere yeni bir bakış sunuyor.

AUTO-EXTREME TEKNOLOJİSİ



Auto-Extreme teknolojisi, endüstride yeni standartlar belirleyen ve tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci. Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI TASARIM



GeForce RTX 2080 SUPER White Edition, geliştirilmiş termal performans için 2.7” genişliğinde büyük bir soğutucuya sahip. Ayrıca, bu grafik kartı için özel olarak beyaz renkte üretilen bir Axial-tech fanlar, tüm kanat dizisi boyunca havayı verimli bir şekilde yapraklara iletiyor. Ekran kartının gelişmiş soğutma çözümü, sıcaklık değerlerini sabit tutarak stabil bir performans sunuyor ve NVIDIA’nın en üst düzey GPU’sunun daha yüksek frekans değerlerine ulaşabilmesini sağlıyor.