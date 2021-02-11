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Rögar kapakların çalınma anı kamerada: 5 yılda 10 milyon zarar var

11.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Rögar kapakların çalınma anı kamerada: 5 yılda 10 milyon zarar var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde rögar kapakların at arabalı kişilerce çalınma anı kameralara yansıdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde rögar kapakların at arabalı kişilerce çalınma anı kameralara yansıdı. Çorlu’da bu tür hırsızlıkların yaşanması kamu kurum ve kuruluşlarını son 5 yılda yaklaşık 10 milyon zarara uğratıldığı öğrenildi.
Olay, Çorlu ilçesi Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde sokak aralarında dolaşan at arabalı şahıslar, kimsenin bulunmadığı sakin alanlarda rögar kapaklarını söküp at arabasına attı. Rögar kapaklarını at arabasına atan şüpheli şahıslar bir süre sonra arabaya binip ortadan kayboldu. Hırsızlık anı saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, rögar kapaklarının yanı sıra, mazgallar, telefon kabloları benzeri malzemelerin çalınması konusunda Çorlu’da kamu kurum ve kuruluşlarının son 5 yılda en az 10 milyon zarara uğratıldığını söyledi.
Hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Rögar kapakların çalınma anı kamerada: 5 yılda 10 milyon zarar var

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