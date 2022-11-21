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Roket saldırısında yaralanan vatandaşın o sözleri güldürdü: Acaba bunun için mi beni hedef aldılar?

21.11.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Karkamış ilçesini hedef alan roketli terör saldırısında yaralanan bir vatandaşın sözleri tebessüm ettirdi. Kendisini hastanede ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile sohbet eden yaralı vatandaş, evlerinin ikinci kez vurulduğunu ifade ederek, "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar?" dedi. Vatandaşın sözleri Milletvekili Ali Şahin'i güldürdü.

Roket saldırısında yaralanan vatandaşın o sözleri güldürdü: Acaba bunun için mi beni hedef aldılar?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırısında yaralanan Ahmet Doğan, ameliyat öncesinde kendisini ziyaret eden milletvekiline "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?" diyerek güldü. Doğan'ın sözleri kendisini ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'i de güldürdü.

AK PARTİLİ VEKİLDEN HASTANE ZİYARETİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Ahmet Doğan'ı ameliyatı öncesinde ziyaret etti.

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Milletvekili Şahin'i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, "Çok şükür iyiyim. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Bilhassa Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan etmesin. Çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun" diyerek milletvekiline teşekkür etti.

Doğan'ın dik duruşu nedeniyle teşekkür eden Milletvekili Aydın ise, "Hasta yatağınızda böyle milli durduğunuz için Allah sizden razı olsun. Bu vatanı, bu toprakları, kanımızla, canımızla, tüm gücümüzle ne pahasına olursa olsun düşmanlarımıza karşı savunacağız" şeklinde konuştu.

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"İKİNCİ KEZ VURDULAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Ahmet Doğan, daha önce de roket saldırısında yaralandığını belirterek, "Hep böyle oluyor. İkinci kez vurdular. Daha önce birkaç yıl önce de bizim evin 20 metre yakınlarına düşmüştü. Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar? Bilmiyorum" diyerek güldü.

Doğan'ın yorumu nedeniyle gülmekten kendini alıkoyamayan Milletvekili Ali Şahin, "Kurşun adres sormaz derler ama biz serhat şehriyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada Müslüman Türk olarak yaşamak çok zor, kolay değil. Allah'a hamdolsun, bütün düşmanlara, bütün güçlüklere rağmen bu coğrafyada varlığımızı devam ettireceğiz hep birlikte. Bunlar bizi yıldırmayacak. Onlar bizi yıldıramayacak." diye cevap verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep roket

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