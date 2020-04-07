Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor? Roketsan patlaması 2020!

Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme sahip olan Roketsan’dan 7 Nisan 2020 saat 14:47’de itibari ile bir patlama haberi geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yakıt depolarında gerçekleşen patlama ile işlgili araştırmalar sürdürülüyor. Peki roketsan nerede ve kimindir?
ROKETSAN NEREDE?
Roketsan, Ankara’nın Elmadağ ilçesindedir.
ROKETSAN KİMİN?
Roketsan A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
ROKETSAN’DA NE YAPILIYOR?
Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması” amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.
Roketsan’ın ürünleri:
- Atmaca[6] - Anti Gemi füzesi
- Gezgin I - Karadan Denize Anti gemi füzesİ
- TRG-300 - balistik füzesi
- TRG-122 - balistik füzesi
- TRG-230 - balistik füzesi
- Bora - balistik füzesi
- J-600T - balistik füzesi
- Cirit[7] - Anti tank füzesi
- DSH Roketi[8]
- FIM-92 Stinger
- OMTAS[9] - Anti tank füzesi
- TR-107 - Çok Namnulu Roket Atar, topçu roketi
- T-300 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
- TOROS 230 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
- TOROS 260 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
- T-122 Sakarya - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
- RA 7040 MLRS
- UMTAS[10] - Anti tank füzesi
- SOM A - Seyir füzesi
- SOM B - Seyir füzesi
- SOM J - Seyir füzesi
- Hassas
- HİSAR A - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze
- HİSAR O - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze
- HİSAR-U (Siper) - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze
- Akbaba - Anti-radyasyon Füzesi
- Şahin - Havadan Havaya Füze
- Göktuğ - Havadan Havaya Füze