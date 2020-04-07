HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor? Roketsan patlaması 2020!

Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor? Roketsan patlaması 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin roket ve füze ihtiyaçlarını karşılayan Roketsan’da patlama olduğu haberi verildi. Patlamada can kaybı car mı? Zarar ne durumda? Roketsan nerede ve kimin?

Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor? Roketsan patlaması 2020!

Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme sahip olan Roketsan’dan 7 Nisan 2020 saat 14:47’de itibari ile bir patlama haberi geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yakıt depolarında gerçekleşen patlama ile işlgili araştırmalar sürdürülüyor. Peki roketsan nerede ve kimindir?

ROKETSAN NEREDE?

Roketsan, Ankara’nın Elmadağ ilçesindedir.

ROKETSAN KİMİN?

Roketsan A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

ROKETSAN’DA NE YAPILIYOR?

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması” amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

Roketsan’ın ürünleri:

  • Atmaca[6] - Anti Gemi füzesi
  • Gezgin I - Karadan Denize Anti gemi füzesİ
  • TRG-300 - balistik füzesi
  • TRG-122 - balistik füzesi
  • TRG-230 - balistik füzesi
  • Bora - balistik füzesi
  • J-600T - balistik füzesi
  • Cirit[7] - Anti tank füzesi
  • DSH Roketi[8]
  • FIM-92 Stinger
  • OMTAS[9] - Anti tank füzesi
  • TR-107 - Çok Namnulu Roket Atar, topçu roketi
  • T-300 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
  • TOROS 230 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
  • TOROS 260 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
  • T-122 Sakarya - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi
  • RA 7040 MLRS
  • UMTAS[10] - Anti tank füzesi
  • SOM A - Seyir füzesi
  • SOM B - Seyir füzesi
  • SOM J - Seyir füzesi
  • Hassas
  • HİSAR A - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze
  • HİSAR O - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze
  • HİSAR-U (Siper) - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze
  • Akbaba - Anti-radyasyon Füzesi
  • Şahin - Havadan Havaya Füze
  • Göktuğ - Havadan Havaya Füze
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Acı haber'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Acı haber
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
ROKETSAN patlama roketsan nerede

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

Diğer Haberler
'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Esma Kılıçarslan'ın cansız bedeni bulundu

'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Acı haber

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Marmara’da hırçın dalgalar: Dev dalgalar 30 metreye ulaştı

Marmara'da dev dalgalar 30 metreye ulaştı

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den 'maske' açıklaması

Son dakika! Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.