Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor? Roketsan patlaması 2020!

Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme sahip olan Roketsan’dan 7 Nisan 2020 saat 14:47’de itibari ile bir patlama haberi geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yakıt depolarında gerçekleşen patlama ile işlgili araştırmalar sürdürülüyor. Peki roketsan nerede ve kimindir?

ROKETSAN NEREDE?

Roketsan, Ankara’nın Elmadağ ilçesindedir.

ROKETSAN KİMİN?

Roketsan A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

ROKETSAN’DA NE YAPILIYOR?

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması” amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

Roketsan’ın ürünleri:

Atmaca[6] - Anti Gemi füzesi

Gezgin I - Karadan Denize Anti gemi füzesİ

TRG-300 - balistik füzesi

TRG-122 - balistik füzesi

TRG-230 - balistik füzesi

Bora - balistik füzesi

J-600T - balistik füzesi

Cirit[7] - Anti tank füzesi

DSH Roketi[8]

FIM-92 Stinger

OMTAS[9] - Anti tank füzesi

TR-107 - Çok Namnulu Roket Atar, topçu roketi

T-300 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

TOROS 230 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

TOROS 260 - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

T-122 Sakarya - Çok Namlulu Roket Atar, Topçu roketi

RA 7040 MLRS

UMTAS[10] - Anti tank füzesi

SOM A - Seyir füzesi

SOM B - Seyir füzesi

SOM J - Seyir füzesi

Hassas

HİSAR A - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze

HİSAR O - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze

HİSAR-U (Siper) - Hava Savunma füzesi sistemi, havadan havaya füze

Akbaba - Anti-radyasyon Füzesi

Şahin - Havadan Havaya Füze

Göktuğ - Havadan Havaya Füze

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