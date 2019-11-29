'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı

TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, piyasa değeri 8 milyon lira olan 26 kilogram eroin ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Su Kuyuları mevkisinde yabancı plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada araca gizlenmiş 26 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirlenen uyuşturucuyla ilgili olarak otomobilde bulunan K.R., J.S.G. ve Z.H. gözaltına alındı.

