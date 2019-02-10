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Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği için AK Parti’den adaylık başvurusunu yapan Manisa Romanlar Derneği Başkanı Murat Sinemli’nin adaylık tanıtım toplantısı renkli görüntülere sahne oldu.

Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği için AK Parti’den adaylık başvurusunu yapan Manisa Romanlar Derneği Başkanı Murat Sinemli’nin adaylık tanıtım toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Büyük ilgi gören aday tanıtım toplantısı sonrası davul zurna eşliğinde oynayan Romanlar ‘Omuz omuza meclise’ mesajı verdi.
Romanların artık siyasette de yer alması gerektiğini düşünerek Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler ilçesi belediye meclis üyeliği için geçen hafta AK Parti’ye adaylık başvurusu yapan Manisa Romanlar Derneği Başkanı Murat Sinemli’nin adaylık tanıtım toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Sinemli’nin adaylık tanıtımına İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır ve çok sayıda Roman vatandaş da katıldı. Manisa Romanlar Derneği’nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır, “Ülkenin birçok tarafında AK Parti’den de CHP’den de Romanların artık siyasete talebi var. Artık farkındayız. Bu farkındalığımıza basın aracılığıyla siyasetçilerin de varmasını istiyoruz. Siyaset insanla yapılıyorsa aslında 100 senedir bazı haklarımızın kah biz talep etmeyerek, kah onlar davet etmeyerek bu hakkın gecikmiş de olsa artık teslim edilmesini bekliyoruz. Farklı coğrafyalarda özellikle hizmete yerelden ulaşıldığının gerçeğiyle hareketle bu ülkenin kaynaklarına, hizmetlerden daha fazla faydalanmak üzere artık temsilci olmak istiyoruz. Biz meclis üyeliğini akşamdan sabaha belki Romanların sorunları düzelmeyecek ama bir başlangıç olarak, mikrofonun arkasından ya da karar alma süreçlerinde biz de yer almak istiyoruz. Bu sosyal statü Romanlar için çok önemli. O yüzden bizi görmezlikten, duymazlıktan gelmeyin diye siyasi erklere, karar vericilere ve karar alma süreçlerine destek olanlara mutlaka farkındalık konusunda Roman mahallelerinde artık bu uyanmayı, bu talebin gerçekten karşılık bulmasını bekliyoruz” dedi.

“Artık biz de varız”
Manisa Romanlar Derneği Başkanı olan ve Manisa’dan meclis üyeliği için adaylık başvurusu yapan tek Roman olan Murat Sinemli ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “AK Parti’den belediye meclis üyesi olarak geçen hafta başvurumuzu yaptık. Biz de artık mecliste söz sahibi olmak istiyoruz. Roman arkadaşlarım burada oldukları için bana destek oldukları için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Artık biz de varız.”
Aday tanıtım toplantısında Romanlar hazırladıkları dövizlerle de mecliste yer almak istediklerini anlattı.
Yapılan konuşmaların ardından tanıtıma katılan Romanlar dernek binası önünde davul zurna eşliğinde oynayarak Murat Sinemli’yi mecliste görmek istediklerini belirtti. Omuzlara alınan Murat Sinemli kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

Roman adaydan davullu zurnalı tanıtım

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