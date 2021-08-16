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  4. 'Romantik maganda' dehşeti! Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu

'Romantik maganda' dehşeti! Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu

16.08.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere 'Eda' yazıp yanına da ayıcık, çiçek, çikolata ve kutu içerisinde yüzük bırakan Cüneyt Özgür (26) ile kızın komşusu Veysi Kara (37) arasında çıkan tartışmada kan aktı. Özgür, kızın komşusunu bacağından tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7204 Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Özgür, asfalt üzerine sprey boya ile 'Eda' yazdı. Genç, yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ile yanına da gül ve çikolata bıraktı. Olay yerine geldiği aracı ile bir süre sevgilisinin evinin karşısında bekleyen Özgür, daha sonra genç kıza seslendi.

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Çevrenin rahatsız olduğunu öne süren kızın komşusu Veysi Kara, Cüneyt Özgür'e sessiz olmasını istedi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cüneyt Özgür, yanında bulunan tabanca ile Kara'yı sol bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı Özgür polis ekiplerinin gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Yaralı Veysi Kara ise sağlık ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kara, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyledi.

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Kaçan Cüneyt Özgür, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde bulunarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

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