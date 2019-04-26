Romanya Sağlık Bakanı, Ankara Şehir Hastanesi'ni gezdi

Türkiye'deki şehir hastanelerinin bir benzerini Köstence'de inşa etmeye hazırlanan Romanya'nın Sağlık Bakanı Sorina Pintea, Ankara Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, II. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kongresine katılmak üzere Türkiye'de bulunan Pintea'ya, incelemelerinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir eşlik etti.

Bilkent'teki Şehir Hastanesi'nde yetkililerden bilgi alan Pintea, Kardiyovasküler Cerrahi ve Onkoloji Hastaneleri ile Radyoloji bölümlerini gezdi ve tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Pintea, ziyaretin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmede, hastanede verilen sağlık hizmetinden oldukça etkilendiğini ifade etti. Konuk Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği gelişmelerin takdire şayan olduğunu, kendilerinin de benzer Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle yatırımlar yapmak ve bu konuda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

İki ülke hükümetleri arasında imzalanacak bir anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Romanya'nın Köstence şehrinde KÖİ modeliyle bir hastane kurulması çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Pintea, Haziran 2019'da anlaşma imzalanmasını öngördüklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'nin sağlık alanında her türlü iş birliğine hazır olduğunu ve son dönemde iki ülke arasında gelişen ilişkileri, somut adımlar atarak daha yukarı taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

