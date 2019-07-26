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Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti

BÜKREŞ (AA) - Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik Romanya Targovişte trafik kazası Türk

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