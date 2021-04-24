Romatizma hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı

Hem hastalıklarının doğası gereği hem kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle romatizma hastaları, koronavirüs de dahil olmak üzere birçok enfeksiyona yatkın oluyor. Bu nedenle hastaların mutlaka koronavirüs aşılarını yaptırmaları gerektiğini anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Koronavirüs gibi şiddetli bir enfeksiyon, bizim hastalarımızda maalesef genel popülasyona nazaran daha şiddetli seyredebilir. Bu kişilerde ağır zatürreeler, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları diğer kişilere oranla daha fazla olabileceği için mutlaka tüm romatizma hastalarına koronavirüs aşısı olmasını öneriyorum" dedi.

"ANTİKOR SÜRELERİ DAHA KISA OLABİLİR"

Aşının kişinin romatizma hastalığını alevlendirmeyeceğini anlatan Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Aşıların içinde canlı virüs yok. Yani bu aşılar romatizma hastalarımızın hastalıklarını alevlendirmez. Son 1-2 haftadır romatizma hastaları öncelikli aşı kapsamına alındı. Bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç kullandığı yönünde sistemde bilgisi olan hastalarımız aşılanıyorlar. Hastalarımızın kullandığıbazı romatizma ilaçları bağışıklık sistemini baskılayarak aşı yanıtının bozulmasına neden olabilir. Normal bir insanın aşı olmasıyla romatizma hastasının aşı olması birbirinden farklı sonuçlar doğuruyor. Romatizma ilacı kullanan hastaların aşılarının oluşturduğu antikor yanıtları daha az olabilir. Bu kişilerin antikorlarının pozitif olduğu süre de daha kısa olabilir" ifadelerini kullandı.