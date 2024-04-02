Romatoid Artrit (İltihaplı Romatizma) nedir? Romatoid Artrit belirtileri ve tedavisi

İltihaplı romatizma genellikle genç yetişkinlerden yaşlılara kadar her yaştan insanı etkileyebilir. İltihaplı romatizma belirtileri genellikle eklem ağrısı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı şeklinde kendini gösterir. Ayrıca, hastalık sıklıkla vücudun diğer bölgelerini de etkileyebilir, örneğin, ciltte döküntüler, gözlerde iltihaplanma ve iç organlarda iltihap gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların teşhisi ve tedavisi karmaşıktır ve uzun vadeli bir takip gerektirebilir. Ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile semptomların kontrol altına alınması mümkündür. Tedavi genellikle ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir.

Romatoid Artrit nedir?

Romatoid artrit ya da halk arasındaki ismiyle iltihaplı romatizma, eklemlerde iltihaplanmaya neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi, vücudun kendi sağlıklı dokularına saldırır. Romatoid artritte bağışıklık sistemi, eklemleri çevreleyen sinovyum adı verilen zarı hedef alır. Bu iltihaplanma eklemde ağrı, şişlik, ısı artışı ve sertlik gibi belirtilere yol açar. İltihaplı romatizmanın gelişmesinde genetik faktörler rol oynar. Ailesinde RA hastası olan kişilerde hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Sigara içmek, bazı enfeksiyonlar ve hormonal değişiklikler iltihaplı romatizmanın tetikleyicileri arasında olabilir.

Romatoid Artrit belirtileri nelerdir?

İltihaplı romatizma, sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal sağlık üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bu hastalıkla yaşayanlar sıklıkla günlük aktivitelerde kısıtlamalarla karşılaşırken, aynı zamanda sosyal ilişkilerde ve iş yaşamında zorluklarla karşılaşabilirler.

Romatoid Artrit, eklem iltihabına (artrit) neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalık, vücudun bağışıklık sistemi, eklemleri hedef alarak yanlışlıkla kendi dokularını saldırır. Romatoid Artrit belirtileri şunlardır:

Eklemlerde ağrı, şişlik ve sertlik. Bu belirtiler genellikle sabahları daha şiddetlidir ve hareketle azalabilir.

Sabahları veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra eklemlerde sertlik hissedilebilir. Bu sertlik, hareket etmeye başladıktan sonra zamanla azalabilir.

Kronik yorgunluk iltihaplı romatizmanın yaygın bir belirtisidir.

Düşük dereceli ateş görülebilir.

İştahsızlık ve kilo kaybı

Tedavi edilmeyen iltihaplı romatizma, eklemlerde deformitelere ve kalıcı hasara yol açabilir.

Romatoid Artrit bazen gözlerde kızarıklık, iltihaplanma ve göz kuruluğu gibi belirtilere neden olabilir.

Bazı vakalarda, Romatoid Artrit ile ilişkili cilt problemleri ortaya çıkabilir.

Romatoid Artrit, zamanla kalp ve akciğerleri etkileyebilir, bu da kalp zarı iltihabı, akciğer zarı iltihabı veya damar iltihabı gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

Romatoid Artrit tedavisi nasıl yapılır?

İltihaplı romatizmanın kesin bir tedavisi olmasa da, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalar aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilirler. Erken teşhis Romatoid Artrit tedavisi için oldukça önemlidir ve hastalığın uzun vadeli sonuçlarını iyileştirmede önemli rol oynar. İltihaplı romatizma tedavisinde kullanılabilecek yöntem ve tedaviler şöyle sıralanır:

İltihaplı romatizmanın neden olduğu iltihabı azaltmak için ilaçlar kullanılabilir.

Hastalığın ilerlemesini ve eklem hasarlarını yavaşlatmak için ilaçlar kullanılabilir.

Bağışıklık sistemini düzenlemek için biyolojik ilaçlar kullanılabilir.

Kısa süreli olarak iltihabı azaltmak için streoidler kullanılabilir.

Fizik tedavi ve egzersiz programları, eklem hareketliliğini artırabilir, kasları güçlendirebilir ve ağrıyı azaltabilir.

Romatoid Artrit şiddetli yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, hastaların yeterli dinlenme ve uyku almaları önemlidir.

Özel ayakkabılar, yürüme yardımcıları ve diğer destekleyici cihazlar, eklem yükünü azaltarak hareket kabiliyetini artırabilir.

Anti-enflamatuar özelliklere sahip besinlerin tüketilmesi, inflamasyonu azaltabilir ve semptomları hafifletebilir.

İlaçlar ve diğer tedavilerle kontrol edilemeyen ciddi eklem hasarı durumlarında, cerrahi müdahale gerekebilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





